2 de junio de 2026 Inicio
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Cuáles son los cambios que tiene el monotributo de ARCA en la segunda mitad del 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero confirmó una nueva actualización del régimen simplificado para el segundo semestre del año.

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¿Cuáles son los cambios que tiene el monotributo de ARCA en la segunda mitad del 2026?.

¿Cuáles son los cambios que tiene el monotributo de ARCA en la segunda mitad del 2026?.

  • El régimen simplificado tendrá una actualización durante el segundo semestre de 2026.
  • Las cuotas mensuales registrarán un incremento estimado del 14,3%.
  • También se modificarán los topes de facturación de cada categoría.
  • Los cambios alcanzarán tanto a prestadores de servicios como a vendedores de bienes.
  • Las categorías A y B seguirán concentrando la mayor cantidad de contribuyentes.
  • Quienes paguen mediante débito automático verán reflejados los nuevos valores de forma automática.
  • La actualización responde al mecanismo semestral de ajuste basado en la inflación.

Para millones de pequeños contribuyentes, la recta final del año llegará con novedades: la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ya trabaja en una nueva actualización del régimen simplificado, ¿cuáles son los cambios que tiene el monotributo de ARCA en la segunda mitad del 2026?

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La modificación responde al mecanismo de actualización semestral previsto por la normativa vigente, que toma como referencia la inflación acumulada de los últimos seis meses. De acuerdo con distintas estimaciones privadas, el ajuste rondaría el 14,3%, aunque los valores definitivos deberán ser confirmados oficialmente por el organismo recaudador.

La actualización impactará tanto en los montos que pagan mensualmente los contribuyentes como en los topes de ingresos permitidos para permanecer dentro de cada categoría.

ARCA

Qué cambios tiene el monotributo de ARCA en la segunda parte del 2026

Según las proyecciones conocidas hasta el momento, las nuevas cuotas quedarían de la siguiente manera:

  • Categoría A: $42.386,74
  • Categoría B: $48.250,78
  • Categoría C: $56.501,85 para servicios y $55.227,06 para bienes
  • Categoría D: $72.414,10 para servicios y $70.661,26 para bienes
  • Categoría E: $102.537,97 para servicios y $92.658,35 para bienes
  • Categoría F: $129.045,32 para servicios y $111.198,27 para bienes
  • Categoría G: $197.108,23 para servicios y $135.918,34 para bienes
  • Categoría H: $447.346,93 para servicios y $272.063,40 para bienes
  • Categoría I: $824.802,26 para servicios y $406.512,05 para bienes
  • Categoría J: $999.007,65 para servicios y $497.059,41 para bienes
  • Categoría K: $1.381.687,90 para servicios y $600.879,51 para bienes

Las categorías más bajas continúan concentrando la mayor cantidad de inscriptos dentro del régimen simplificado, especialmente las categorías A y B.

Además del incremento en las cuotas, también se actualizarán los límites de facturación anual y los parámetros utilizados para determinar la categoría correspondiente a cada contribuyente. De esta manera, quienes actualmente se encuentren cerca de los topes vigentes deberán revisar su situación una vez que ARCA publique las nuevas tablas oficiales para evitar inconsistencias durante el proceso de recategorización.

Asimismo, los monotributistas que tengan adherido el débito automático verán reflejados los nuevos valores de manera automática cuando entren en vigencia las escalas actualizadas.

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Entre los principales cambios se encuentra la incorporación de un cronograma semestral obligatorio para actualizar la categoría, lo cual implica revisar los ingresos cada febrero y agosto.

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