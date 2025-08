La Ciudad ya devolvió $10.000 millones a los contribuyentes por Ingresos Brutos

Los requisitos para acceder a la devolución exprés de Saldos a Favor (SAF) incluyen, entre otros, tener un saldo a favor menor o igual a $10 millones, haber presentado todas las Declaraciones Juradas de Ingresos Brutos, no tener deuda judicial ni administrativa, no estar adherido a planes de facilidades de pago vigentes y no haber obtenido una devolución SAF en los últimos 90 días.