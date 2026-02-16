Jubilados de ANSES: así se puede ahorrar hasta $40.000 en descuentos en febrero 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social puso a disposición un esquema de reintegros con el fin de ayudar a disminuir el gasto mensual y alivianar el bolsillo de sus beneficiarios. Por + Seguir en







El beneficio de ANSES para jubilados y pensionados. Pexels

Los jubilados que cobran a través de la Administración de la Seguridad Social cuentan con una serie de beneficios que incluyen rebajas y devoluciones en compras realizadas con tarjeta de débito.

El programa apunta a aliviar el impacto de los gastos cotidianos como supermercado, farmacia y artículos esenciales.

La propuesta es una ayuda complementaria que permite recuperar parte del dinero gastado cada mes.

Solo deben ser jubilados o pensionados de ANSES, cobrar en una cuenta bancaria participante y pagar con los medios habilitados. En febrero de 2026, los jubilados que cobran a través de la Administración de la Seguridad Social (ANSES) cuentan con una serie de beneficios que incluyen rebajas y devoluciones en compras realizadas con tarjeta de débito. El programa se implementa en conjunto con bancos y comercios adheridos, y apunta a aliviar el impacto de los gastos cotidianos como supermercado, farmacia y artículos esenciales.

La propuesta no implica un aumento directo en los haberes, sino una ayuda complementaria que permite recuperar parte del dinero gastado cada mes. En un contexto de subas sostenidas de precios, estos descuentos se presentan como una herramienta concreta para cuidar el ingreso y optimizar el presupuesto mensual de los adultos mayores.

1770131440421-anses-jubilacion Cómo ahorrar $40.000 con ANSES en descuentos El nuevo esquema de beneficios para jubilados que cobran a través de ANSES en febrero de 2026 se apoya en una lógica simple: combinar descuentos en comercios con reintegros de los bancos para achicar el gasto mensual. No se trata de una sola promoción aislada, sino de un entramado de ventajas que, usadas en conjunto, pueden representar una diferencia concreta en el bolsillo.

En supermercados adheridos, las rebajas oscilan entre el 10% y el 25%, y en varios casos no tienen tope de devolución, algo poco habitual en promociones tradicionales. Cadenas como Disco, Jumbo, Vea, Coto, Carrefour, La Anónima y Chango Más forman parte del programa, con descuentos que se aplican directamente en línea de caja o se acreditan de manera automática, según cada modalidad.

El impacto se vuelve todavía más fuerte cuando se suman los beneficios bancarios. Entidades como Banco Nación, Galicia, Supervielle y Provincia ofrecen porcentajes adicionales pagando con sus billeteras digitales o tarjetas, con topes que pueden alcanzar los $20.000 o más por mes. En algunos casos, los reintegros en supermercados y farmacias permiten superar los $40.000 mensuales si se aprovechan todas las promociones disponibles.

Los rubros más beneficiados son justamente los que más pesan en el presupuesto de los adultos mayores: alimentos y medicamentos. Al concentrar el consumo en días específicos y medios de pago adheridos, el ahorro puede rondar hasta un 25% del gasto habitual, algo clave en un contexto de subas de precios sostenidas. Uno de los puntos fuertes del programa es que no exige inscripción previa ni trámites adicionales. Solo deben ser jubilados o pensionados de ANSES, cobrar en una cuenta bancaria participante y pagar con los medios habilitados. Los reintegros se depositan automáticamente o dentro de los plazos establecidos por cada banco. La medida fue presentada como una herramienta para amortiguar el efecto de la inflación sin modificar el haber jubilatorio. La estrategia apunta a cuidar el poder de compra a través de descuentos concretos en el consumo diario, mientras continúa la discusión de fondo sobre el sistema previsional y la movilidad de las jubilaciones. ANSES