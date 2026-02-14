PNC de ANSES: consejos para no tener problemas con el pago en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social actualizó los criterios de seguimiento de las pensiones y difundió recomendaciones para evitar suspensiones o bajas durante este año. Por + Seguir en







El CUD vigente es clave en muchos casos para sostener la pensión. Freepik

Las PNC pueden ser auditadas y requieren responder notificaciones oficiales.

Datos desactualizados o falta de documentación pueden generar suspensiones.

Ausencias prolongadas del país o falta de cobro también pueden provocar la baja.

Mantener el CUD vigente y revisar el expediente ayuda a evitar problemas. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) difundió recomendaciones para evitar inconvenientes con el pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) durante 2026, en el marco de los nuevos controles aplicados tras los cambios en la normativa. El organismo recordó que existen situaciones específicas que pueden derivar en suspensiones o bajas del beneficio.

PNC 2.png Las auditorías forman parte de los nuevos controles del sistema. Freepik Qué tener en cuenta para no tener problemas con el pago de la PNC de ANSES Anses aconseja a los titulares de PNC mantener sus datos personales y de contacto correctamente actualizados para poder recibir cualquier notificación oficial. También recomienda responder en tiempo y forma las citaciones vinculadas a auditorías médicas o socioeconómicas.

Otro punto clave es contar con el Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente o iniciar su renovación si corresponde. Además, quienes tengan una pensión en trámite deben revisar periódicamente el estado del expediente para evitar demoras o rechazos. Estas medidas buscan garantizar que el beneficio llegue a quienes cumplen con los requisitos y evitar interrupciones en el cobro mensual.

Nuevas causas por las que te pueden dar de baja la PNC de ANSES Con la normativa vigente, Anses puede suspender o dar de baja una pensión cuando se detectan determinadas situaciones. Entre las principales causas se encuentran:

No responder citaciones oficiales de auditorías médicas o socioeconómicas.

Datos personales incorrectos o desactualizados.

No acreditar la condición de discapacidad cuando es requerida.

Incumplimiento de obligaciones o falta de documentación.

Cobros indebidos por incompatibilidades no informadas.

Permanecer fuera del país durante tres meses consecutivos .

No cobrar la pensión durante tres meses seguidos sin justificación. PNC de ANSES Los datos actualizados permiten recibir notificaciones sin demoras. Freepik También puede producirse la caducidad del beneficio por fallecimiento, renuncia o incompatibilidad con otra prestación previsional.