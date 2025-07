Juicio por YPF: cuáles son los pasos a seguir y qué opciones tiene Argentina para enfrentar la demanda

El trasfondo de ambas medidas es un fallo previo de Preska, que en 2023 condenó a la República Argentina a pagar una indemnización cercana a los 16.000 millones de dólares por presuntas irregularidades en el proceso de estatización, algo que el país todavía no hizo. El presidente Javier Milei ya adelantó que apelará la decisión.

"Argentina va a apelar. Tiene que hacerlo dentro de los próximos 14 días y luego veremos cómo se da", explicó a C5N el CEO de Latam Advisors, Sebastián Maril, especialista en el caso. "Si después efectivamente encuentra algún tipo de artimaña legal adicional, que yo no soy abogado y desconozco, no lo sé, pero hoy mismo Argentina va a apelar", remarcó.

"La jueza Loretta Preska ha dicho que si Argentina quiere apelar, tiene que poner una garantía. Si no, tiene que apelar en descubierto, lo que arriesga que haya embargos adicionales. Como no hay más que embargar porque ya está todo pedido, lo más probable es que alguien le pida que Argentina entre en desacato por continuar desafiando la ley de los Estados Unidos", pronosticó.

El paso inmediato siguiente para la Argentina es recurrir a la Corte de Apelaciones. En caso de no obtener una sentencia favorable, existen instancias superiores, pero Maril consideró mejor no anticiparse. "Para que se rechace la apelación falta mucho, y especular con eso ahora no es recomendable. Es jugar con fuego porque pueden pasar muchas cosas", afirmó.

Loretta Preska La jueza Loretta Preska falló en contra del Estado argentino.

También indicó que el argumento que el Estado argentino vaya a presentar ante la Corte de Apelaciones para defender su posición "tiene que ser el mismo que presenta en la corte inferior, porque vos no podés presentar pruebas nuevas o argumentos nuevos que no fueron litigados".

"Va a decir los argumentos que ya usó: Argentina no está obligada a hacerle caso a una corte internacional para repatriar un activo que se encuentra en el país y sale de un acto del Congreso, de dos tercios del Congreso", sostuvo el consultor en relación a la expropiación de YPF, aprobada por ambas Cámaras en 2012. "El argumento no prosperó con Preska, hay que ver si realmente prospera con la Corte de Apelación", advirtió.

Según el artículo 10 de la Ley 26.741, que habilitó la estatización de YPF, la expropiación de las acciones "es por causa de utilidad pública" y "se encuentra prohibida la transferencia futura de ellas sin autorización del Congreso de la Nación votada por las dos terceras partes de sus miembros". Por lo tanto, aún si el Gobierno quisiera acatar el fallo, no podría hacerlo sin antes conseguir el respaldo de la mayoría de los legisladores.

Maril explicó que los tiempos dependen "de las cortes, de la apelación y de cuántos tipos de presentaciones haya, si hay argumentos orales o no. Falta mucho. Yo me atrevo a decir que esta apelación antes de fin de año no la vas a conseguir, sabiendo que todavía hay dos apelaciones más dando vueltas, que son las apelaciones primarias que ya están en curso", analizó.

"Mientras tanto, esos 16.000 millones de dólares siguen juntando intereses. Puede haber anuncios de nuevos embargos, pero Argentina, por cuestiones de jurisprudencia y de sentar precedentes, no va a decir: 'Ok, embargame esto sí pero esto no'. Argentina va a pelear todo hasta último momento, como viene peleándola con gobiernos anteriores", anticipó.

Consultado sobre la posibilidad de que, a largo plazo, el conflicto judicial se resuelva a favor del Estado argentino, Maril no fue optimista. "No, dudo, porque Argentina viene perdiendo todos estos casos", señaló. "No digo que no pueda ocurrir: digo que es remota la posibilidad, pero la posibilidad siempre está abierta mientras haya una vía legal para ingresar", afirmó.