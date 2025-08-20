20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Se vence el plazo para hacerlo: cómo me anoto a las Becas Progresar de ANSES

La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió las fechas límite de inscripción a estos beneficios.

Por
Anses difundió las fechas límites de inscripción de las Becas Progresar.

Anses difundió las fechas límites de inscripción de las Becas Progresar.


Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) gestiona las Becas Progresar junto a la Secretaría de Educación. Se trata de un apoyo económico a jóvenes que buscan completar sus estudios en diferentes niveles educativos, que tiene fecha límite de inscripción de cada una de las líneas.

La Anses fijó en $401.074 el valor de la APU por Adopción en septiembre 2025.
Te puede interesar:

ANSES paga $401.074 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Becas Progresar ANSES
Las Becas Progresar son un programa respaldado por el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional y ejecutado por el organismo previsional,

Las Becas Progresar son un programa respaldado por el Ministerio de Educación del Gobierno Nacional y ejecutado por el organismo previsional,

Becas Progresar de ANSES: quiénes pueden acceder

Las Becas Progresar están dirigidas a jóvenes argentinos entre 16 y 24 años, que deben ser argentinos, nativos, naturalizados o extranjeros, con residencia legal de al menos dos años en el país. Además, se exige que los ingresos individuales o familiares no superen tres veces el salario mínimo, vital y móvil.

Los requisitos para cobrar esta ayuda incluyen mantener la regularidad académica, aprobar las materias según el plan de estudios y presentar certificados de alumno regular. Para el nivel obligatorio, también se exige contar con el esquema de vacunación completo según el grupo de edad. La inscripción en instituciones privadas de educación obligatoria solo es válida si ofrecen títulos oficiales y servicios gratuitos o con arancel voluntario limitado.

Becas Progresar de ANSES: montos de agosto 2025

Las líneas principales son:

  • Progresar Obligatorio: $28.000, para completar la educación secundaria.
  • Progresar Superior: $28.000 el primer año y $35.000 a partir del segundo año de estudios terciarios o universitarios.
  • Progresar Trabajo: $28.000.
  • Progresar Enfermería: $35.000.
Becas Progresar ANSES
El programa Progresar consta de cuatro tipos de becas, adaptadas según la edad de los solicitantes

El programa Progresar consta de cuatro tipos de becas, adaptadas según la edad de los solicitantes

Becas Progresar de ANSES: plazo para anotarse en 2025

Las fechas de inscripción varían según la línea de beca:

  • Para finalización de la educación obligatoria, el plazo vence el 1 de septiembre.
  • Para educación superior y Progresar Enfermería, la convocatoria cierra el 5 de septiembre.

Paso a paso para anotarse a las Becas Progresar de ANSES

Para realizar este trámite, es necesario ingresar al sitio web oficial de las Becas Progresar. Una vez allí, los postulantes deben seleccionar la línea de beca correspondiente y completar sus datos personales. Quienes ya están registrados ingresan con su CUIL y contraseña, mientras que los nuevos usuarios deben crear una cuenta.

El formulario requiere completar una encuesta obligatoria y cargar información académica. Al finalizar, el sistema genera un comprobante de inscripción que sirve como constancia del trámite.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses informó quiénes cobran $2.155.162 en septiembre.

ANSES paga $2.155.162 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Anses dio la fecha límite para anotarse en las Becas Progresar.

Atención ANSES: últimos días para anotarse a las Becas Progresar

El organismo detalló el calendario de pagos de este miércoles.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE y Asignaciones Familiares de PNC, este miércoles 20 de agosto

Anses explicó que un documento se pueden desbloquear varios trámites.

Con esta documentación que se puede conseguir en Mi ANSES, podés desbloquear importantes trámites

Anses confirmó los montos de las jubilaciones para el próximo mes.

Jubilaciones de ANSES: montos confirmados de septiembre 2025 tras el aumento

Anses explicó de qué forma cobrar la Tarjeta Alimentar.

AUH de ANSES: qué trámite hay que hacer para cobrar la Tarjeta Alimentar de ANSES

Rating Cero

A pesar de su éxito, se confirmó cuándo terminará La Voz Argentina

A pesar de su éxito, se confirmó cuándo terminará La Voz Argentina

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Escándalo: Mauro Icardi se enfrentó con un hincha en un shopping y quedó grabado

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco.

Cuándo se estrena la segunda temporada de En el barro y qué actrices se suman al elenco

El futbolista volvió a jugar en el Galatasaray el fin de semana pasado.

Mauro Icardi fue inscripto en el registro de deudores alimentarios: multa y embargo millonario

Carca presenta su nuevo single Lodo y anuncia un recital en La Trastienda

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores.

El polémico video de Gimena Accardi y Andrés Gil en medio de los rumores: "El primer día fue..."

últimas noticias

Las lluvias se mantendrán hasta la tarde y volverán el viernes 22 de agosto. 

¿El fin de la ciclogénesis? A qué hora deja de llover en Buenos Aires

Hace 15 minutos
Una de las centrales hidroeléctricas. 

El Gobierno inició el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue

Hace 32 minutos
Jornada complicada para el Gobierno en el Congreso: Diputados trata los vetos de Milei y otros proyectos que lo incomodan

Jornada complicada para el Gobierno en el Congreso: Diputados trata los vetos de Milei y otros proyectos que lo incomodan

Hace 34 minutos
La Anses fijó en $401.074 el valor de la APU por Adopción en septiembre 2025.

ANSES paga $401.074 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Hace 46 minutos
Anses informó quiénes cobran $2.155.162 en septiembre.

ANSES paga $2.155.162 en septiembre 2025: quiénes pueden acceder

Hace 55 minutos