Extra de $102.330 de ANSES: confirmaron que se paga desde el 9 de octubre

Anses explicó quiénes cobran un extra de $102.330 en octubre.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) prepara una actualización en los haberes para octubre. En ese sentido, se indicó que los montos de las Asignaciones de Pago Único (APU) aumentarán un 1,9% respecto de septiembre. Es por eso que las personas que hayan contraído matrimonio podrán acceder a un total de $100.421,34.

APU por matrimonio ANSES No hay un plazo específico para iniciar el trámite para la pareja.

APU por Matrimonio de ANSES: quiénes pueden acceder El beneficio lo pueden cobrar:

Trabajadores en relación de dependencia.

Titulares de la prestación por desempleo.

Personas que cobran a través de una Aseguradora de Riesgos del Trabajo (ART).

Trabajadores de temporada o rurales.

Titulares de la Pensión Honorífica de Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.

APU por Matrimonio de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025 El monto de la APU por Matrimonio en octubre será de $102.330.

APU de ANSES: cómo acceder El trámite puede realizarse de manera online mediante Mi ANSES, utilizando CUIL y Clave de la Seguridad Social, o de forma presencial con turno previo en las oficinas del organismo. Para poder avanzar con el trámite es esencial contar con la siguiente documentación: DNI vigente de ambos cónyuges.

Partida o acta de matrimonio actualizada.

Datos personales y vínculos familiares registrados en ANSES. APU por matrimonio ANSES El monto de la APU se ajusta anualmente en marzo, según lo dispuesto por la Ley de Movilidad. Freepik APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025 Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre, sin importar la terminación de documento.