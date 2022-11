Jubilados de ANSES: el nuevo requisito para poder cobrar

Los jubilados deberán realizar un trámite particular para recibir sus haberes.

Para qué es el requisito de Fe de Vida

Casi todas las entidades bancarias, en su mayoría del ambiente privado, solicitan a los beneficiarios de jubilaciones y pensiones que realicen el trámite de Fe de Vida para que de esta manera puedan cobrar sus haberes sin problemas. Las opciones pueden ser virtuales o presenciales.

Vale destacar que el certificado de supervivencia se puede gestionar a partir de tres días hábiles antes de la fecha de cobro, la cual será según el último número del DNI de cada beneficiario.

Fe de vida de jubilados y pensionados de ANSES: cómo se hace el trámite

Las principales formas que tienen los jubilados y pensionados para realizar la Fe de Vida son las siguientes:

Hacer una compra con la tarjeta de débito o crédito asociada a la cuenta bancaria de la seguridad social.

Realizar trámites en cajeros automáticos usando tu huella digital.

Poner la huella digital en los tótems de ANSES que están en las sucursales bancarias.

A través de una Terminal de Autoconsulta biométrica, ubicada en las Oficinas de ANSES.

Por ventanilla en el banco que se cobra.

Cómo realizar la Fe de Vida en el Banco Nación

Quienes reciban sus haberes en el Banco Nación no deberán realizar ningún trámite para la Fe de Vida, ya que desde abril se informó que no será necesario para recibir el cobro. Además, otros bancos que ya no solicitan el trámite son: el Banco de Entre Ríos, el Banco de la Provincia de Buenos Aires, el Banco de Santa Cruz, el Banco de San Juan y el Banco de Santa Fe.

Cómo realizar la Fe de Vida en el Banco Provincia

En el Banco de la Provincia de Buenos Aires tampoco será necesario realizar el trámite de Fe de vida, ya que la gestión se realiza de manera automática gracias a "los organismos que garantizan el registro e identificación de las personas", según comunicaron desde el organismo.

De esta manera solo necesitarás dos pasos para poder recibir tus haberes: