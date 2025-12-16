Jubilados de ANSES: de cuánto será el bono en 2026 La Administración Nacional de la Seguridad Social informó la cifra a cobrar durante el año que viene. Por + Seguir en







Anses explicó de cuánto será el bono de refuerzo de jubilados en 2026.

Freepik

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) seguirá entregando el bono de refuerzo a los jubilados y pensionados en 2026.

Esta ayuda seguirá siendo del mismo monto, que es de $70.000 desde marzo de 2024.

Pueden acceder los beneficiarios del haber mínimo.

Con este extra, en diciembre ningún jubilado ni pensionado cobra menos de $410.879. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) continúa con el último calendario del 2025. Y frente al comienzo del 2026, ya se sabe que el bono de refuerzo de ingresos de $70.000 que cobran los jubilados y pensionados de la mínima se seguirá pagando, pero con el mismo monto, es decir, sin aumento como desde marzo del 2024.

Anses - Jubilación Pexels Quiénes podrán acceder al bono de ANSES en 2026 El bono se paga de forma completa a quienes perciben el haber mínimo ($340.000 en diciembre) y de manera proporcional al resto de los jubilados y pensionados, hasta que la suma total alcance el valor de la jubilación mínima más los $70.000, que en diciembre es de $410.879.

Quienes cobren más que la mínima pero menos que $410.879 recibirán un bono proporcional pero de menor valor.

De cuánto será el bono para jubilados de ANSES en 2026 Según se confirmó en el Presupuesto del año que viene, el bono se volverá a entregar en 2026 pero permanecerá congelado, sin recomposición frente a la inflación, por lo que seguirá ubicado en los $70.000.