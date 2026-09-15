Luis Caputo: "Por primera vez en nuestra historia un gobierno tendrá cuatro años consecutivos de superávit financiero" El ministro de Economía adelantó detalles del proyecto de Ley de Presupuesto 2027, que el Ejecutivo enviará este martes al Congreso. Por Agregar C5N en









Luis Caputo destacó el aumento de las exportaciones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el rumbo económico y adelantó que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 que el Ejecutivo enviará al Congreso "contempla, por cuarto año consecutivo, un superávit financiero". Sus palabras fueron brindadas este martes en el marco del Día de la Exportación, en un evento organizado por la Cámara de Exportadores de la República Argentina (CERA).

El titular del Palacio de Hacienda se refirió a la ley de leyes en el día límite que establece la Constitución para la presentación del proyecto. "Va a ser la primera vez en nuestra historia que no estando en default va haber cuatro años consecutivos de superávit financiero", insistió Caputo, para luego pedir aplausos de los presentes.

En una comparación con la ciudad china de Shenzhen, que utilizó preceptos del capitalismo liberal, el ministro planteó que "en la Argentina estamos aplicando lo que sabemos que funcionó en todos lados del mundo y es la primera vez que se aplica porque es el primer presidente que tiene el coraje de llevar estas políticas a cabo".

Luis Caputo defendió el modelo económico ante exportadores: "No hay duda de que estamos por el camino correcto" Caputo estimó una mejora de la actividad económica del 2,5% para finales de 2026 y proyectó que, para el próximo año, la Argentina acumulará un crecimiento de entre 16 y 17 puntos desde diciembre de 2023. "No hay duda de que estamos por el camino correcto", afirmó.

Además, el jefe de Hacienda destacó el crecimiento de las exportaciones y explicó cómo el programa económico logró generar un boom exportador. "Eliminamos y bajamos diferentes impuestos, eliminamos y bajamos 17 mil regulaciones, redujimos fuertemente el costo financiero y estamos mejorando la infraestructura. Con estas medidas logramos niveles récord en exportaciones en cantidades", explicó.

Según el ministro, las mejoras no se lograron únicamente en el sector energético y minero, sino en la mayoría de los rubros. Caputo mencionó que los 10 principales complejos exportadores crecieron. Por ejemplo, el triguero saltó 233,1% y el de girasol 192,6% durante el primer semestre de 2026 contra el mismo período de 2023. "Es importante mirar los números. No solo es mayor generación de dólares en el corto plazo, sino que asegura la estabilidad cambiaria futura", subrayó Luis Caputo. En ese sentido, estimó que para 2031 las exportaciones argentinas alcanzarán los u$s61.000 millones.