Javier Milei anticipó que la inflación de febrero estará "alrededor del 15%"

"En la primera semana de diciembre, los precios venían creciendo al 1% diario, eso anualizado te da 3.700% de inflación; cuando tomabas las dos primeras semanas de diciembre, todavía no habíamos asumido, ya venían al 7.500% anual", sostuvo, entrevistado en Crónica.

"Si tomás la inflación mayorista de diciembre, que fue 54%, anualizado da 17.000%, es decir, nos dejaron plantado una hiperinflación", insistió, pese a ese argumento ya fue desmontado.

javier-milei Javier Milei insiste en sostener que sus medidas evitaron una hiperinflación.

El Presidente continuó su repaso. "El IPC ya en la tercera semana corría al 30% y terminó en el 25%, hubo una retracción. Me dejaron una economía que venía viajando al 54% en mayorista. Ahora, como consecuencia de que implementamos un programa de estabilización muy duro, al no genera emisión monetaria, los precios no pudieron seguir creciendo al ritmo que venían", planteó.

"A partir de ahí, la inflación de diciembre fue 25%, la de enero fue 20%, y (la de febrero) parece que está debajo del 15%, un numerazo", definió.

Según el mandatario, una vez superado el impacto las subas en las prepagas y tarifas, que, de acuerdo a su versión son "una vez y para siempre, y tienen que ver con las recomposiciones de precios, al número que veas le vas a tener que restar cinco números porcentuales, y cuando pase eso vas a tener una inflación de un dígito".

Luis Caputo estimó que la inflación de febrero rondará el 10%

A mediados de mes, el ministro de Economía, Luis Caputo, estimó que el IPC tendría una fuerte desaceleración en febrero y que rondaría el 10%. Además, confió en que en el segundo semestre se llegará a la inflación de un dígito.

Tras el 20,6% que arrojó la inflación de enero, el funcionario aseguró en una entrevista a LN+ que "la inflación de febrero va a estar más cerca del 10% que del 20%”.

Caputo reunión Luis Caputo se reunió con supermercadistas con el foco en la inflación y la suba de precios en alimentos.

“A mí nunca me gusta adelantarme a un número pero realmente creo que este mes va a estar más cerca del 10% que del 20%, entonces, me parece que vamos a ver una baja sustancial y que es producto del control fiscal y monetario que estamos llevando a cabo”, analizó.

Al ser consultado sobre cuándo se llegará a un dígito, Caputo se aventuró y fijó que "en el segundo semestre" se podrá ver ese resultado.

"Siempre fuimos conscientes de lo que significa el ajuste porque siempre dijimos que esto iba a pasar y que los primeros meses iban a ser durísimos. Fuimos por décadas un país adicto al déficit y estamos en rehabilitación, y la rehabilitación es dura”, señaló.