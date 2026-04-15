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El increíble cambio que tuvo que hacer Brad Pitt para un nuevo proyecto

El actor sorprendió con una modificación física profunda para encarar un papel dramático que lo aleja de su imagen habitual.

Brad Pitt sorprendió con un look más oscuro y desalineado durante el rodaje.
Brad Pitt sorprendió con un look más oscuro y desalineado durante el rodaje.Redes sociales

  • El protagonista adoptó un estilo más oscuro y desalineado para su nuevo film

  • El rodaje se desarrolla en varias ciudades europeas, con foco en Ámsterdam

  • La caracterización incluye cambios en cabello, barba y vestuario

  • El estreno está previsto para los próximos meses y genera expectativa

La transformación de Brad Pitt responde a su papel en The Riders, donde debió modificar por completo su apariencia para interpretar a un personaje atravesado por una historia emocional intensa. Este giro marca un quiebre respecto a sus trabajos más recientes.

El cambio no es casual: forma parte de una decisión estética integral que busca reforzar el tono dramático de la película. A lo largo de su carrera, el actor construyó un perfil marcado por la versatilidad, adaptándose a distintos registros y estilos. Esa capacidad le permitió sostenerse como una figura central en la industria.

Con 62 años, Pitt vuelve a apostar por un desafío interpretativo exigente, en una producción que ya genera repercusión incluso antes de su estreno. Las imágenes filtradas del rodaje despertaron interés inmediato. La expectativa crece a medida que se conocen nuevos detalles del proyecto.

Brad Pitt The Rider 1
El actor fue visto en Ámsterdam mientras filmaba escenas clave.

El actor fue visto en Ámsterdam mientras filmaba escenas clave.

Cómo fue la impactante transformación de Brad Pitt

El rodaje de The Riders avanza en distintas locaciones de Europa, con especial presencia en Ámsterdam. Allí, la aparición del actor con su nuevo look no pasó desapercibida y generó curiosidad entre quienes lo vieron durante las filmaciones. Para este proyecto, Pitt adoptó una imagen completamente distinta a la habitual.

Se lo vio con el cabello más oscuro y largo, especialmente en la parte trasera, acompañado de un peinado relajado que acentúa una apariencia descuidada. La transformación se completa con una barba que combina tonos rubios y canosos, aportando una estética más madura. En algunas escenas, además, el personaje presenta golpes y marcas en el rostro, lo que intensifica el dramatismo.

Brad Pitt The Rider 2
El nuevo papel lo muestra en un registro más dramático y alejado de su estilo clásico.

El nuevo papel lo muestra en un registro más dramático y alejado de su estilo clásico.

El vestuario también juega un rol clave: prendas holgadas y de estilo casual reemplazan el clásico look elegante asociado al actor. Todo el conjunto contribuye a construir un perfil más crudo y realista. Dirigida por Edward Berger y basada en la obra de Tim Winton, la historia sigue a un hombre que recorre Europa en busca de su esposa desaparecida. La carga emocional del relato exige una composición profunda, en la que el cambio físico resulta fundamental.

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