16 de julio de 2026 Inicio
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Canasta de crianza del INDEC: el costo volvió a subir este mes y demandó más de $670 mil en junio

El informe oficial del INDEC de junio 2026 confirma que los costos de la canasta de crianza subieron. Según los datos publicados por el organismo, criar a un chico de entre 6 y 12 años cuesta hoy $678.308 al mes, mientras que para los bebés menores de 1 año el gasto estimado es de $529.539.

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La Canasta de Crianza del INDEC estima el costo mensual para mantener a niños

La Canasta de Crianza del INDEC estima el costo mensual para mantener a niños, niñas y adolescentes.

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El costo de criar a un hijo en Argentina volvió a subir, según el último informe del INDEC. La canasta de crianza de junio de 2'026 superó lso 500 mill pesos mensuales en todos los tramos de edad. Para un menor de 1 año demandó $529.539: $173.468 en bienes y servicios para su desarrollo y $356.071 en el tiempo para cuidarlo.

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Según los datos publicados por el organismo, criar a un chico de entre 6 y 12 años cuesta hoy $678.308 al mes, mientras que para los bebés menores de 1 año el gasto estimado es de $529.539. En los tramos intermedios, el costo llega a $616.046 para los de 1 a 3 años y a $539.612 para los de 4 a 5 años.

El cálculo oficial contempla por un lado, los gastos de consumo, alimentación, ropa, transporte, educación, salud, vivienda y recreación. Mientras que por otro, considera el valor del tiempo de cuidado que requieren niñas y niños según su edad.

El costo de bienes y servicios y el costo del cuidado

El INDEC desglosó los componentes del costo de la canasta de crianza de junio. En este sentido, el el costo de bienes y servicios para menor de 1 año en $173.468 y el costo del cuidado en $356.071. En el caso de de 1 a 3 años, fue de $223.988 y $406.938, respectivamente. En el caso de 4 a 5 años, el costo de bienes y servicios arrojó el importe de $285.275 y el costo de cuidado en $254.337, mientras que de 6 a 12 años fue de $353.885 y $324.423, respectivamente.

Datos de inflación de junio, según el INDEC

La inflación mensual registrada por el INDEC (Índice de Precios al Consumidor) en junio de 2026 fue del 1,9%. Con este resultado, el índice acumula un 16,8% en el primer semestre del año y una variación interanual del 33,5%.

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