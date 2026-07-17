El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio y acumula una inflación de 15,4% en el semestre La variación estuvo impulsada por los "Gastos generales", que aumentaron 2,8%, mientras que "Materiales" subió 1,8% y "Mano de obra", 3,3%. Por Agregar C5N en









El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio Redes sociales

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que el Índice de Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,6 en junio, respecto al mes previo, y llevó el incremento semestral en un 15,4%. La variación estuvo impulsada por los "Gastos generales", que se incrementaron un 2,8%, mientras que "Materiales" subió 1,8% y "Mano de obra", 3,3%. La variación interanual se ubicó en 32,1%.

En base a la información publicada por el organismo estadístico, durante el sexto mes del año los ítems de obra que más se encarecieron fueron alfombras (5,3%), productos aislantes (3,6%) y cables y conductores de media y baja tensión (3,3%).

En el capítulo mano de obra, los salarios del rubro crecieron un 3%, mientras que los subcontratos de mano de obra sufrieron un alza del 5,3%. A su vez, el incremento de los gastos generales estuvo explicado por nuevos cuadros tarifarios de electricidad y luz, así como el aumento en los servicios de alquiler.

#DatoINDEC

El costo de la construcción subió 2,6% en junio de 2026 respecto de mayo y 32,1% interanual https://t.co/Za8MA2Thxi pic.twitter.com/GKOvjZaBQG — INDEC Argentina (@INDECArgentina) July 17, 2026 Uno por uno: cómo fue la variación de los 13 principales ítems de obra en junio Yesería: 5,7%.

Instalación eléctrica: 4,4%.

Pintura: 4,1%.

Otros trabajos y gastos: 3,7%.

Albañilería: 2,7%.

Estructura: 2,6%.

Instalación sanitaria y contraincendios: 2,4%

Instalación de gas: 2,1%.

Ascensores: 1,7%.

Movimiento de tierra: 1,2%.

Vidrios: 0,9%.

Carpintería metálica y herrería: 0,6%.

Carpintería de madera: 0,6%.