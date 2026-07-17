El costo de la construcción aumentó 2,6% en junio y acumula una inflación de 15,4% en el semestre

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) informó este viernes que el Índice de Costo de la Construcción (ICC) en el Gran Buenos Aires aumentó 2,6 en junio, respecto al mes previo, y llevó el incremento semestral en un 15,4%. La variación estuvo impulsada por los "Gastos generales", que se incrementaron un 2,8%, mientras que "Materiales" subió 1,8% y "Mano de obra", 3,3%. La variación interanual se ubicó en 32,1%.
En base a la información publicada por el organismo estadístico, durante el sexto mes del año los ítems de obra que más se encarecieron fueron alfombras (5,3%), productos aislantes (3,6%) y cables y conductores de media y baja tensión (3,3%).
En el capítulo mano de obra, los salarios del rubro crecieron un 3%, mientras que los subcontratos de mano de obra sufrieron un alza del 5,3%. A su vez, el incremento de los gastos generales estuvo explicado por nuevos cuadros tarifarios de electricidad y luz, así como el aumento en los servicios de alquiler.