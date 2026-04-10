H&M desembarca en Argentina: busca abrir su primer local propio en la Ciudad de Buenos Aires La empresa sueca avanza con los planes de inversión en el país, luego de una primera prueba piloto donde comercializa sus prendas en cadenas de supermercados. Por + Seguir en







H&M abrirá su primer local propio en el barrio porteo de Palermo.

La empresa sueca de ropa H&M avanza con sus planes de inversión en el país y, luego de una prueba piloto donde comercializa su ropa en cadenas de supermercados, ahora buscará abrir su primer local propio en la Ciudad de Buenos Aires.

Favorecida por la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei, la cadena tiene intenciones de afianzar su plan de negocios a nivel local e imponer su marca en un contexto donde distintas firmas extranjeras definen su arribo a la Argentina.

A nivel global, H&M cuenta con alrededor de 4.000 tiendas en más de 80 países, con una facturación anual de más de u$s22.000 millones.

ropa h&M H&M buscará abrir su primer local propio en la Ciudad de Buenos Aires. En diciembre de 2025, la gigante textil concretó un primer paso en el mercado local al comenzar a vender varias prendas en sucursales de Coto, lo que significó su primera presencia formal en la Argentina.

El desembarco inicial se concretó en seis puntos concretos entre Área Metropolitana de Buenos Aires y la Costa Atlántica, consigna la información de El Cronista.

Cuánto sale la ropa de H&M en Argentina Según el relevamiento compartido por usuarios en redes sociales, los valores promedio de la ropa de H&M en las sucursales de Coto son los siguientes: Camisa dama: $45.999.

Pantalón dama denim: $45.999.

Pantalón dama beige: $45.999.

Blusa dama: $30.999.

Jeans: $40.000.

Vestido dama corto: $45.999.

Pantalón: $39.999.

Remeras cortas: desde $19.000.

Short dama: $39.999.

Top dama corto: $24.999.