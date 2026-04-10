La nueva tendencia que reemplaza la vieja costumbre de dejar la ropa apilada en la silla: los detalles

La costumbre de dejar prendas sobre una silla en el dormitorio empieza a quedar atrás gracias a una nueva propuesta que gana terreno en 2026. Se trata de una alternativa pensada para mantener el orden sin esfuerzo, incorporando soluciones prácticas dentro del mobiliario cotidiano. Este cambio busca resolver un hábito frecuente en muchos hogares, donde la ropa de uso diario suele quedar a la vista.

Mientras los espacios son cada vez más reducidos, surgen opciones que buscan optimizar cada rincón del hogar. Los muebles multifunción aparecen como una respuesta concreta a esta necesidad , integrando almacenamiento y cuidando la estética. Esta tendencia no solo mejora la organización, sino que también aporta una impronta más prolija en los ambientes.

En este marco, las sillas con espacio de guardado comienzan a destacarse como una opción versátil. Su diseño permite ocultar distintos elementos de uso cotidiano sin necesidad de recurrir a soluciones más complejas. Así, se transforman en un recurso práctico para sostener el orden en la rutina diaria.

Este tipo de muebles se presenta en distintos formatos que integran almacenamiento en su estructura. Entre las opciones más elegidas aparecen los asientos tipo baúl, las sillas con tapa levadiza, los bancos compactos con espacio interior y los puff rígidos que permiten guardar objetos en su interior.

Su principal característica es la posibilidad de almacenar prendas y otros elementos sin dejarlos expuestos. En este lugar se pueden guardar ropa de uso frecuente, mantas, pijamas o accesorios, evitando la acumulación visible que suele generar desorden en el dormitorio.

silla ChatGPT

Por qué las sillas con guardado son tendencia en 2026

El crecimiento de esta propuesta está vinculado a la necesidad de aprovechar mejor los espacios disponibles, especialmente en viviendas chicas. En estos casos se intenta que los muebles cumplan más de una función. En ese sentido, las sillas con guardado permiten mantener el ambiente ordenado de manera simple, ya que facilitan ocultar prendas sin necesidad de llevarlas inmediatamente al placard. Además, optimizan espacios reducidos, funcionan como asiento y lugar de almacenamiento al mismo tiempo, y aportan una estética actual con líneas simples.

Otro punto a favor es que acompañan una dinámica cotidiana más práctica. La ropa utilizada puede guardarse de forma rápida sin quedar desparramada, pero sin exigir una organización inmediata, lo que las convierte en un recurso útil para el día a día. También resultan funcionales para guardar prendas que se volverán a usar, ropa de entretiempo, accesorios como bufandas o cinturones, así como mantas livianas o ropa de cama.