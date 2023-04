Hernán Arbizu: "Más que renegociar el acuerdo con el FMI hay que conseguir las reservas"

En ese sentido, el exbanquero dio su parecer sobre lo que se podría hacer para frenar los salvajes aumentos. "Se necesitan medidas políticas, no cabe dudas. Es una irresponsabilidad por parte del FMI que no les den lo que se necesita. El ministro tiene que ir a pararse a decirle 'dame lo que necesito porque sino no te pagamos más'".

"No sé si limitar el dólar financiero es la solución", reconoció. Asimismo aprobó el accionar del Gobierno y adhirió a sus medidas: "Sí comulgo con las medidas de allanar. Es más, le preguntaría a empleados cuáles son sus funciones dentro de esas sociedades que integran".

Expectativa en mercados: Massa lanza artillería de medidas para frenar la escapada del dólar

Después de la decisión de Massa de intervenir los mercados, el FMI respaldó la medida y anunció que continúa trabajando a la par de nuestro país. De hecho, en las próximas horas saldrá rumbo a Washington un nuevo equipo para renegociar con el FMI.

Otra de las medidas que activará Massa es la de utilizar los yuanes del swap con China para que las empresas importadores realicen sus operaciones. Esto le permitirá al Gobierno ahorrar más de 700 millones de dólares por mes.

Finalmente, este jueves el titular de la cartera de economía viajará a Montevideo, Uruguay, para participar de la Confederación Andina de Fomento (CAF). De allí el ministro traerá otros 680 millones de dólares para fortalecer las reservas.