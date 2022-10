Ganancias: el Gobierno anunció una suba del mínimo no imponible desde noviembre

El ministro de Economía, Sergio Massa , anunció una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias desde noviembre, que llevará el piso por arriba de los $330.000.

Massa adelantó que " la modificación está decidida a partir del 1 de noviembre , se están terminando las proyecciones porque hay paritarias que cerraron hace días. Estará por arriba de los 330.000 pesos , para garantizar que lo que los trabajadores ganan en horas extras o paritarias no lo pierdan con el impuesto a las Ganancias".

Además se efectivizará un refuerzo para que los adultos mayores tengan garantizada la canasta alimentaria: "Estamos terminando una propuesta con la ANSES para que esté operativa en los próximos siete días, el objetivo es anunciar una medida que les dé la posibilidad a los grupos más vulnerables de acceder a un refuerzo alimentario", detalló.

"Será para adultos mayores sin ningún ingreso, para que en noviembre y diciembre el Estado los pueda asistir", aseguró.

Además se lanzará un programa de Precios Justos para intentar contener la inflación, en el que participarán empresas fabricantes de productos de consumo masivo. "Nosotros asumimos con 7,5% de inflación y tomamos decisiones macroeconómicas para recorrer un camino descendente, los resultados se van viendo de a poquito. El número de septiembre no me conforma, tenemos que lograr que la baja se consolide, porque la inflación es el peor castigo para los trabajadores", afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

Massa aclaró que la inflación es "un drama que todos los países están viviendo, es una preocupación general. Lo que nosotros tenemos que hacer para reducirla es trabajar porque no existe la magia, los que dicen que se resuelve con un chasquido de dedos generan frustraciones. Tenemos que recorrer un camino metódico y responsable, cuidando el orden fiscal y controlando los abusos de rentabilidad de algunos sectores. El Gobierno tiene la máxima responsabilidad, pero no puede haber situaciones de abuso por el contexto".

"Los congelamientos dictados por la fuerza no funcionan, no creo en ese mecanismo, sí en los acuerdos con las empresas de consumo masivo", aseguró. El programa Precios Justos obligaría a imprimir los precios acordados en los envases de los productos para asegurar su cumplimiento y el control de los consumidores. De otra manera, "termina pasando que lo que se acordó en una oficina en el Ministerio de Economía o en las empresas después no se refleja en la góndola".

En contrapartida, señaló que "trabajamos en establecer cuáles son los mecanismos en los que el Estado les puede dar certidumbres en materia de importaciones, créditos y en esa misma mesa tiene que haber un trabajo de acuerdo, no sólo de mes a mes que hacemos con Precios cuidados, sino de largo plazo".

El titular de Economía destacó además la importancia de acumular reservas en el Banco Central para "devolver a la Argentina a un lugar de mayor certidumbre".

"En términos macroeconómicos no hay nada mas importante que garantizar el fortalecimiento de las reservas. Los desembolsos multilaterales, el programa de incentivo a las exportaciones del sector agroindustrial, más algunas decisiones para cuidar las reservas con la política fiscal van en ese sentido. Nuestro desafío, habiendo recompuesto reservas, es ser super cuidadosos con esas reservas", destacó.