Bonos y acciones argentinos, al alza tras el anuncio del acuerdo con Estados Unidos Las acciones argentinas suben hasta 12% y los bonos trepan más de 4% tras el regreso del ministro de Economía de Washington. La city descuenta que el martes Javier Milei y Donald Trump anunciarán un acuerdo de respaldo financiero a la Argentina.







La respuesta de los mercados no esperó al anuncio oficial. Desde temprano, los bonos y las acciones argentinas operaban al alza, descontando que el acuerdo con Estados Unidos estaba a punto de concretarse. Finalmente este jueves el secretario del Tesoro, Scott Bessent, confirmó un swap de u$s20.000 millones para fortalecer las reservas y apuntalar el programa económico del Gobierno argentino.

En la previa al anuncio, los bonos en dólares ya se habían disparado hasta un 8%, liderados por el Global 46 (+6,7%), el AL30 (+5,2%) y el AL35 (+4,7%), mientras que el riesgo país habría perforado los 1.000 puntos básicos. En simultáneo, los ADR argentinos en Wall Street escalaron con fuerza, con subas de hasta 12%, encabezadas por el sector bancario: Grupo Supervielle (+11,8%), Banco Macro (+11,1%), BBVA Argentina (+9,2%) y Grupo Financiero Galicia (+8,4%).

“Lo que está impulsando al mercado hoy es precisamente la expectativa de un apoyo financiero de Estados Unidos a la Argentina, en línea con las declaraciones previas de Bessent y de Kristalina Georgieva, del FMI”, explicó el economista Francisco Speroni, en diálogo con Ámbito. Según el analista, el respaldo de Washington “alivia tensiones inmediatas, brinda certidumbre sobre los pagos y permite encarar las elecciones con mayor estabilidad”.

La reacción en la plaza local también fue contundente. El S&P Merval en dólares superó los 1.240 puntos, con un salto del 6,6%, mientras que en pesos avanzó 5,2% a 1.914.519 puntos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, regresará este viernes de su gira por Washington y, según trascendió, volverá a viajar en los próximos días para acompañar a Milei al encuentro con el presidente estadounidense. La señal política refuerza la idea de un alineamiento financiero y diplomático que los inversores ya celebran.