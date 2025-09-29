ANSES paga $408.616 desde el 9 de octubre: todo lo que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió información sobre este beneficio.

Anses entrega más de $400.000 en octubre a un grupo específico de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que en octubre un grupo de personas podrá cobrar un total de $408.616. Este monto corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción , un beneficio extraordinario para quienes formalizan este proceso. Este subsidio se otorga una sola vez ante situaciones puntuales de la vida familiar.

Contar con sentencia judicial que certifique la adopción.

No superar ciertos umbrales de ingresos: hasta $2.183.438 para una persona sola, o $4.556.714 si se considera todo el grupo familiar.

APU por Adopción de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025

Con la suba del 1,9%, en octubre la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción será de $408.616.

APU ANSES 1 Freepik

APU de ANSES: cómo acceder

Para poder tramitar la APU por Adopción, en primer lugar se debe reunir la documentación necesaria, es decir, el DNI de los adoptantes y del menor, sentencia de adopción, y acta de nacimiento actualizada. Luego, ingresar al sistema Mi ANSES con CUIL y clave personal o pedir turno presencial en una oficina del organismo.

Luego, hay que completar el formulario correspondiente a la APU. También hay que presentar la solicitud dentro del plazo: entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia judicial de adopción. Y finalmente Hacer seguimiento del trámite vía online.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se realizará en la cuenta bancaria que el solicitante haya declarado, en aproximadamente 30 a 60 días hábiles.

APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025