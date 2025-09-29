29 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES paga $408.616 desde el 9 de octubre: todo lo que tenés que saber

La Administración Nacional de la Seguridad Social amplió información sobre este beneficio.

Por
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) explicó que en octubre un grupo de personas podrá cobrar un total de $408.616. Este monto corresponde a la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción, un beneficio extraordinario para quienes formalizan este proceso. Este subsidio se otorga una sola vez ante situaciones puntuales de la vida familiar.

Los beneficios a los que pueden acceder las empleadas domésticas con ANSES.
Atención empleadas domésticas: a qué beneficios de ANSES pueden acceder en octubre 2025

APU ANSES 3

APU por Adopción de ANSES: quiénes pueden acceder

Pueden cobrar esta ayuda las personas que:

  • Sean trabajadores formales registrados.
  • Estén inscriptos como monotributistas habilitados.
  • Cobren a través de ART.
  • Trabajen en actividades rurales o de temporada.
  • Sean jubilados o pensionados del SIPA.
  • Sean beneficiarios de prestaciones como AUH (Asignación Universal por Hijo) o Asignación por Embarazo.

Además, se deben cumplir los siguientes requisitos:

  • Contar con sentencia judicial que certifique la adopción.
  • No superar ciertos umbrales de ingresos: hasta $2.183.438 para una persona sola, o $4.556.714 si se considera todo el grupo familiar.

APU por Adopción de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025

Con la suba del 1,9%, en octubre la Asignación de Pago Único (APU) por Adopción será de $408.616.

APU ANSES 1

APU de ANSES: cómo acceder

Para poder tramitar la APU por Adopción, en primer lugar se debe reunir la documentación necesaria, es decir, el DNI de los adoptantes y del menor, sentencia de adopción, y acta de nacimiento actualizada. Luego, ingresar al sistema Mi ANSES con CUIL y clave personal o pedir turno presencial en una oficina del organismo.

Luego, hay que completar el formulario correspondiente a la APU. También hay que presentar la solicitud dentro del plazo: entre los 2 meses y los 2 años posteriores a la sentencia judicial de adopción. Y finalmente Hacer seguimiento del trámite vía online.

Una vez aprobada la solicitud, el pago se realizará en la cuenta bancaria que el solicitante haya declarado, en aproximadamente 30 a 60 días hábiles.

APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre, sin importar la terminación de documento.
