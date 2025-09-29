ANSES deposita $68.341 desde el 9 de octubre: beneficiarios y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga en octubre un refuerzo económico a familias que hayan registrado el nacimiento de un hijo o hija, en relación a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, un beneficio que se entrega por única vez y que todos los meses se actualiza por la fórmula de movilidad.
APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder
El beneficio está destinado a distintos grupos que no superen los topes de ingresos vigentes. Entre ellos se encuentran:
Además, los solicitantes deben acreditar los vínculos familiares y presentar la siguiente documentación:
- DNI de los padres o madres.
- DNI del bebé.
- Partida de nacimiento o sentencia de adopción.
APU por Nacimiento de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025
Gracias a la suba prevista para el décimo mes del año, el monto de la APU por Nacimiento en octubre será de $68.341.
APU por nacimiento ANSES
Las Asignaciones de Pago Único (APU) representan un respaldo financiero otorgado por el Estado a través de la administración del organismo previsional en situaciones particulares
APU de ANSES: cómo acceder
Existen dos modalidades para gestionar el cobro de esta Asignación:
- Virtual: ingresando a Mi ANSES y seleccionando la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” dentro de Atención Virtual.
- Presencial: solicitando un turno previo en una oficina de ANSES.
APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025
- Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre, sin importar la terminación de documento.