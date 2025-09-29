29 de septiembre de 2025 Inicio
ANSES deposita $68.341 desde el 9 de octubre: beneficiarios y cómo acceder

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó a qué grupo le corresponde cobrar este extra.

Anses deposita en octubre $68.341a un grupo de beneficiarios.

Anses deposita en octubre $68.341a un grupo de beneficiarios.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) otorga en octubre un refuerzo económico a familias que hayan registrado el nacimiento de un hijo o hija, en relación a la Asignación de Pago Único (APU) por Nacimiento, un beneficio que se entrega por única vez y que todos los meses se actualiza por la fórmula de movilidad.

Anses entrega más de $400.000 en octubre a un grupo específico de beneficiarios.
ANSES paga $408.616 desde el 9 de octubre: todo lo que tenés que saber

APU por nacimiento
Además de detallar la entrega, se aclara que el plazo para recibir el pago de estas asignaciones es de dos años a partir de la fecha del evento generador.

Además de detallar la entrega, se aclara que el plazo para recibir el pago de estas asignaciones es de dos años a partir de la fecha del evento generador.

APU por Nacimiento de ANSES: quiénes pueden acceder

El beneficio está destinado a distintos grupos que no superen los topes de ingresos vigentes. Entre ellos se encuentran:

  • Trabajadores registrados en relación de dependencia.
  • Beneficiarios de la Prestación por Desempleo.
  • Titulares de la Pensión Honorífica para Veteranos de Guerra.
  • Personas que perciban o hayan percibido la Asignación Universal por Hijo, por Hijo con Discapacidad o por Embarazo.
  • Un requisito fundamental es que el niño o niña tenga entre 2 meses y 2 años al momento de iniciar el trámite.

Además, los solicitantes deben acreditar los vínculos familiares y presentar la siguiente documentación:

  • DNI de los padres o madres.
  • DNI del bebé.
  • Partida de nacimiento o sentencia de adopción.

APU por Nacimiento de ANSES: cuánto cobro en octubre 2025

Gracias a la suba prevista para el décimo mes del año, el monto de la APU por Nacimiento en octubre será de $68.341.

APU por nacimiento ANSES
Las Asignaciones de Pago Único (APU) representan un respaldo financiero otorgado por el Estado a través de la administración del organismo previsional en situaciones particulares

Las Asignaciones de Pago Único (APU) representan un respaldo financiero otorgado por el Estado a través de la administración del organismo previsional en situaciones particulares

APU de ANSES: cómo acceder

Existen dos modalidades para gestionar el cobro de esta Asignación:

  • Virtual: ingresando a Mi ANSES y seleccionando la opción “Pago único por nacimiento, matrimonio o adopción” dentro de Atención Virtual.
  • Presencial: solicitando un turno previo en una oficina de ANSES.

APU de ANSES: cuándo cobro en octubre 2025

  • Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento): del 9 de octubre al 11 de noviembre, sin importar la terminación de documento.
