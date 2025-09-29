Atención empleadas domésticas: a qué beneficios de ANSES pueden acceder en octubre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social informó cuáles son las prestaciones disponibles para trabajadoras de casas particulares a partir de este mes.

Los beneficios a los que pueden acceder las empleadas domésticas con ANSES.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó que en octubre de 2025 las empleadas domésticas podrán acceder a distintos beneficios sociales. Estos programas incluyen asignaciones familiares , cobertura en caso de desempleo y la posibilidad de jubilarse con aportes realizados por sus empleadores.

Las prestaciones se actualizan con un aumento del 1,9% vinculado a la inflación de agosto y buscan reforzar la protección económica de un sector históricamente vulnerable.

Entre los beneficios disponibles se encuentran la Asignación Universal por Hijo (AUH), destinada a trabajadoras con hijos registrados en Mi ANSES y cuyos ingresos no superen el tope vigente, y la Asignación por Embarazo (AUE), que acompaña durante la gestación.

Las empleadas domésticas también pueden acceder a las Asignaciones Familiares (SUAF), siempre que cuenten con aportes patronales , lo que incluye pagos por nacimiento, adopción, matrimonio y prenatal . A ello se suma la posibilidad de solicitar la Prestación por Desempleo , que se otorga por hasta seis meses en caso de finalizar la relación laboral, y el acceso a la jubilación y pensión , en caso de cumplir con los años de aportes requeridos.

Requisitos para acceder a un beneficio de ANSES

Para solicitar estas prestaciones es necesario estar registrada en el sistema de casas particulares, contar con aportes efectuados por el empleador y no superar el límite de ingresos establecido por ANSES. También resulta clave mantener la información personal y familiar actualizada en la plataforma Mi ANSES, ya que el organismo realiza cruces de datos para verificar la elegibilidad.

ANSES AUH.png Los pagos de octubre inician el 8 y se depositan en cuentas bancarias según el DNI. Freepik

Los pagos comienzan el 8 de octubre y se acreditan de manera directa en la cuenta bancaria de cada trabajadora, de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI). De este modo, se garantiza mayor seguridad y evita la necesidad de realizar trámites presenciales.