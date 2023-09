Exi Group: una damnificada denunció aprietes para pagar y que sigue figurando como deudora

Después pasó el tiempo, la mujer reconoce que tuvo una deuda y que hasta el momento no la había cancelado, a tal punto que señaló la fecha del 15 de agosto, cuando se comunicaron de un estudio jurídico que representaba a Exi Group para intimarla al pago.

Oficinas Exi Group

"Me llamaron a las 5:55. Poco más y me decían que me iban a sacar el riñón", agregó la mujer en diálogo con C5N, quien además se preocupó por un llamado a su padre, "que no tiene nada que ve con la deuda" y que en ningún momento entregó su número de teléfono.

Reveló que sintió susto porque pensaba le "iban a embargar el sueldo y a sacar todo. "Tenía 1 hora para conseguirle la cantidad de pesos que ellos querían", agregó. La deuda, que inicialmente era de entre 7 mil y 13 mil pesos, paso a la suma de $78 mil.

En el caso de que la damnificada accediera al pago por "bondad", accedía a una serie de descuentos sobre la deuda que pasaba a la suma de $35 mil, el quíntuple de lo que había pedido. "Todo tenía que ser rápido, todo tenía que ser ya", señaló.

Finalmente, ante la insistencia, la mujer accede al pago y abona la deuda con tarjeta de crédito en una cuota, pero surge un nuevo problema: no le otorgaron el libre deuda. "Yo me comuniqué y me dijeron que tenía que esperar 48 horas mínimo, que tardaba en impactar el pago", aseguró.

"Ellos me dijeron que me comunique en los primeros días hábiles del mes siguiente, me vuelva a comunicar y ahí recién me iban a dar el libre de deuda", contó. Sin embargo, reveló que nunca se lo entregaron, que sigue apareciendo como deudora y que no puede acceder a otros préstamos en distintas entidades.

Exi Group: el entramado detrás de las estafas millonarias

Cada día que pasa se suman más denuncias contra Exi Group, la empresa dedicada a la compra de deudas crediticias a bancos y empresas acusada por intimaciones ilegales y descuentos compulsivos en las cajas de ahorro de distintos deudores.

En las últimas horas, una investigación de Ámbito reveló que detrás de la compañía existe un entramado de empresas que operaban como "satélites" en el fraude. Según lo publicado en el Boletín Oficial, la empresa Exi Group se constituyó el 15 de diciembre de 2017 y los socios son Carlos Facundo de la Iglesia, Rubén Santiago Ward y Hernán Darío Fulco.

"Estos accionistas no son sólo socios en esta compañía. Existió y existe un complejo juego de transacciones accionarias que amplía al rango de la operatoria que presiona a los supuestos deudores", reveló la nota del medio del Grupo Indalo.

Entre estas empresas está 5 On Line, una firma dedicada a los “análisis de datos para empresas, encuestas y cobranzas, marketing y publicidad digital” que en los registros de la AFIP la publicitan como un “call center”.