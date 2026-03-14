14 de marzo de 2026 Inicio
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Ex Potenciar Trabajo: estos son los nuevos requisitos de ANSES para acceder al programa en marzo 2026

El Volver al Trabajo absorbió al antiguo beneficio social destinado a personas en situación de desempleo. Quiénes pueden acceder al beneficio de la Administración Nacional de la Seguridad Social.

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Estos son los nuevos requisitos de ANSES para el programa Volver al Trabajo. 

Estos son los nuevos requisitos de ANSES para el programa Volver al Trabajo. 

Freepik

  • Volver al Trabajo es el programa de ANSES que reemplazó al Potenciar Trabajo y busca promover el empleo formal.

  • Depende del Ministerio de Capital Humano y se gestiona a través de la plataforma Portal Empleo.

  • Los beneficiarios deben actualizar sus datos y participar en capacitaciones o actividades laborales para no perder el beneficio.

  • El incumplimiento de las condiciones puede provocar la suspensión o la baja definitiva de la prestación.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) lanzó el programa Volver al Trabajo, una iniciativa que absorbió a una parte de los beneficiarios del antiguo Potenciar Trabajo. Hoy depende del Ministerio de Capital Humano y según explicaron desde la cartera que conduce Sandra Pettovello, el programa busca fortalecer la inserción laboral mediante capacitaciones y herramientas que permitan mejorar las posibilidades de acceso al empleo formal.

El trámite puede iniciarse de manera online o presencial en oficinas de anses.
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En ese marco, los titulares del beneficio de ANSES deben cumplir una serie de obligaciones administrativas y de participación, ya que el incumplimiento de las condiciones puede derivar en la suspensión del pago mensual o incluso en la baja definitiva del programa. El sistema incluye controles periódicos por parte del Estado y cruces de información con distintos organismos, con el objetivo de verificar que los beneficiarios mantengan las condiciones exigidas para continuar dentro del esquema.

Potenciar Trabajo
El Gobierno nacional canceló el programa Potenciar Trabajo para más de 27.000 personas.

El Gobierno nacional canceló el programa Potenciar Trabajo para más de 27.000 personas.

ANSES: qué es Volver al Trabajo

El programa Volver al Trabajo forma parte de los programas de asistencia laboral impulsadas por el Ministerio de Capital Humano y se articula con Portal Empleo, la plataforma digital donde los beneficiarios deben registrar y actualizar su información personal. Se trata de una política pública que absorbió a parte de los beneficiarios del Potenciar Trabajo, que se creó en 2020, parte de la gestión de Alberto Fernández.

A través del sistema de Volver al Trabajo, los titulares acceden a capacitaciones laborales, programas de formación y propuestas vinculadas al empleo registrado. La iniciativa apunta a que los beneficiarios puedan adquirir herramientas que faciliten su inserción en el mercado laboral formal, mientras reciben un ingreso mensual por parte del Estado. Dentro del esquema, los participantes deben mantener sus datos actualizados en la plataforma y participar en las actividades que se les asignen, ya que el programa prevé controles administrativos periódicos para corroborar el cumplimiento de las condiciones.

Volver al Trabajo 4

Requisitos de Volver al Trabajo

El reglamento del programa establece una serie de obligaciones que deben cumplir los titulares para mantener el cobro del ingreso mensual que reemplazó al antiguo Potenciar Trabajo.

Entre los principales requisitos se encuentran:

  • Mantener actualizados los datos personales en el Portal Empleo.

  • Participar en actividades, capacitaciones o prestaciones vinculadas al programa.

  • Presentar documentación o información cuando sea solicitada por las autoridades.

  • Informar cualquier situación que pueda generar incompatibilidad con el beneficio.

  • Reintegrar asignaciones dinerarias percibidas de manera indebida, en caso de corresponder.

El cumplimiento de estas condiciones es clave para sostener la continuidad dentro del programa, ya que los organismos estatales realizan controles regulares para verificar la información declarada por los beneficiarios.

ANSES

Actividades compatibles del programa

El esquema también contempla situaciones en las que los titulares pueden continuar cobrando el beneficio mientras desarrollan otras actividades laborales o reciben determinadas prestaciones sociales. Entre las compatibilidades previstas se encuentran:

  • Ser beneficiario de la Asignación Universal por Hijo.

  • Percibir la Asignación Universal por Embarazo.

  • Recibir programas alimentarios, habitacionales o de protección social.

  • Estar inscripto en el Monotributo Social.

  • Estar inscripto en Monotributo categoría A.

  • Trabajar en casas particulares.

  • Realizar trabajo rural, temporario o estacional.

  • Participar en un empleo formal dentro del Programa de Inserción Laboral.

Además, el programa permite el empleo formal en el sector público o privado siempre que haya comenzado después del ingreso al plan. En todos los casos existe un límite de ingresos: el salario no puede superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. Si el ingreso supera ese monto, el beneficiario puede perder la compatibilidad con el programa.

Historial de Trabajo
El organismo facilita a los trabajadores registrados y a los monotributistas de todas las categorías la posibilidad de conocer sus aportes a través de la plataforma web.

El organismo facilita a los trabajadores registrados y a los monotributistas de todas las categorías la posibilidad de conocer sus aportes a través de la plataforma web.

Volver al Trabajo: por qué me pueden dar de baja el programa

El reglamento también establece distintas incompatibilidades que pueden derivar en la eliminación del beneficio, las cuales se detectan mediante controles administrativos y cruces de datos con organismos del Estado. Entre las principales situaciones que pueden provocar la baja figuran:

  • Ser empleador registrado en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

  • Percibir jubilaciones o pensiones contributivas o no contributivas.

  • Cobrar prestación o subsidio por desempleo.

  • Ser titular de más de un bien inmueble.

  • Poseer automotor, embarcación o aeronave con menos de 10 años de antigüedad.

  • Tener empleo formal no contemplado dentro de las compatibilidades.

  • Desarrollar trabajo independiente fuera de las excepciones permitidas.

  • Permanecer en el exterior durante un período que impida cumplir las contraprestaciones.

El programa también prevé causales de egreso inmediato vinculadas a conductas o irregularidades administrativas. Entre ellas se encuentran la presentación de declaraciones juradas falsas, la omisión de información relevante, la participación en actos de violencia que alteren el orden público, impedir o entorpecer el funcionamiento del transporte o la circulación, la renuncia voluntaria al beneficio o el fallecimiento del titular.

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Ex Potenciar Trabajo: monto de marzo 2026

Para marzo de 2026, el Ministerio de Capital Humano mantuvo el monto de los programas Volver al Trabajo y Acompañamiento Social en $78.000, cifra que permanece congelada desde 2023. El pago correspondiente se depositó en las cuentas de los beneficiarios el viernes 6 de marzo, aunque el cobro está sujeto al cumplimiento de las condiciones del programa, especialmente la participación en capacitaciones y la actualización de datos en el Portal Empleo.

De acuerdo con el esquema vigente, el Gobierno aplica controles estrictos sobre los titulares del beneficio, con el objetivo de verificar que continúen dentro de las pautas establecidas para la formación laboral y la inserción en el mercado de trabajo formal.

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