20 de abril de 2026 Inicio
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ANSES: el aumento confirmado para las jubilaciones mínimas y máximas para mayo

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó ajustes en los haberes de prestaciones para el próximo mes.

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La actualización de haberes que publicó ANSES para el mes de mayo. 

La actualización de haberes que publicó ANSES para el mes de mayo. 

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  • ANSES aplicará en mayo un aumento del 3,4% en jubilaciones y asignaciones, en línea con la inflación de marzo.
  • La jubilación mínima llegará a $393.250,17 y con bono alcanzará $463.250,17.
  • El haber máximo se ubicará en torno a $2.646.201,22.
  • AUH, AUE y pensiones también se ajustan automáticamente bajo la fórmula de movilidad vigente.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) definió los nuevos valores que regirán desde mayo de 2026 con un incremento del 3,4% sobre los haberes previsionales y asignaciones sociales, en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) de marzo informado por el INDEC, en el marco del esquema de movilidad mensual que se aplica de manera automática y sin necesidad de trámites por parte de los beneficiarios, aunque resta la publicación formal en el Boletín Oficial para completar el proceso administrativo.

Este incremento se aplicará a todos los grupos familiares que perciban estos beneficios.
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Jubilación mínima y máxima que cobrarán en mayo 2026

Con el ajuste confirmado, la jubilación mínima se ubicará en $393.250,17 y, con el refuerzo de $70.000 que el Gobierno decidió sostener, el ingreso total ascenderá a $463.250,17, mientras que la jubilación máxima alcanzará aproximadamente los $2.646.201,22, consolidándose como el tope del régimen general.

En paralelo, quienes perciban haberes por encima de la mínima pero por debajo del monto total con bono recibirán un adicional proporcional, calculado para que el ingreso final no supere ese umbral, lo que permite extender el refuerzo a una franja más amplia, aunque con montos decrecientes.

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Cómo quedan la AUH y otras asignaciones en mayo

El incremento también impacta en las prestaciones sociales. La Asignación Universal por Hijo (AUH) pasará a $141.312,64, con un pago mensual del 80% ($113.050) y el resto retenido hasta la presentación de la libreta. En tanto, la AUH por Discapacidad se elevará a $458.354 y se abonará en su totalidad.

La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) se ubicará en $314.600,12, mientras que las Pensiones No Contributivas (PNC) por invalidez y vejez llegarán a $275.275,12. Por su parte, la Asignación por Embarazo (AUE) replicará el valor de la AUH y el mismo esquema de liquidación. El sistema de movilidad mensual toma la inflación con dos meses de rezago y busca sostener el poder de compra, con actualizaciones que se reflejan directamente en el calendario de pagos habitual según la terminación del DNI.

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