El organismo ajustó los topes y montos tras el último índice oficial y abrió el plazo para revisar datos personales.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

Con el cambio de topes , miles de contribuyentes tienen que corroborar su situación impositiva . El monotributo vuelve a modificarse tras la publicación del último dato de inflación y eso impacta directamente en los parámetros vigentes.

Estas son las preguntas claves para poder hacer la recategorización de ARCA en 2026

El ajuste se aplica de forma periódica y alcanza tanto a los límites de facturación como a los importes mensuales . Es por eso que revisar la categoría asignada es fundamental para evitar inconsistencias que después derivan en reclamos o sanciones .

La actualización surge a partir del índice de precios informado por el organismo estadístico nacional , que marcó un incremento acumulado del 13,5% entre julio y diciembre de 2025 . Con ese porcentaje, ARCA recalculó los valores que rigen desde enero.

La categoría inicial del esquema pasó a admitir ingresos anuales de hasta $10.273.463,76 . Pero el monto del impuesto integrado subió a $4.778,35 para actividades de servicios, alquileres y venta de bienes. Por el otro lado, el nivel más alto ahora contempla una facturación máxima de $108.309.385,33 .

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Ese último tramo también muestra aumentos en los importes a pagar. Para locaciones y prestaciones, el componente impositivo quedó en $1.170.697,03, mientras que para la comercialización de productos subió a $390.232,35. A estos valores se le suman los aportes previsionales y de salud .

Las modificaciones se publican dos veces al año y toman como referencia la inflación semestral. Aunque los nuevos parámetros rigen desde el primer día del año, el impacto en las cuotas se va a notar a partir del mes siguiente a la recategorización.

Este proceso funciona como una instancia de control personal. Cada contribuyente debe comparar sus ingresos de los últimos doce meses con los topes actuales y verificar si sigue dentro del mismo rango. El error más común consiste en no revisar esa información o en cargar montos incorrectos.

Si la facturación acompañó el aumento general de precios, no hace falta modificar la categoría. Pero cuando los ingresos quedaron por debajo del ajuste, existe la posibilidad de pasar a un nivel inferior y pagar menos cada mes. La situación inversa te obliga a subir de tramo si se superaron los límites establecidos.

El plazo para realizar el trámite se extiende hasta el 5 de febrero. La gestión se completa desde la página oficial con tu clave fiscal y tus datos reales. Omitir la revisión o declarar cifras erróneas puede derivar en ajustes de oficio y diferencias a abonar más adelante.