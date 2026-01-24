24 de enero de 2026 Inicio
Este es el error clave que no debés cometer al hacer la recategorización del monotributo de ARCA

El organismo ajustó los topes y montos tras el último índice oficial y abrió el plazo para revisar datos personales.

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas

Estas medidas afectan principalmente a los monotributistas, quienes deberán adaptarse a nuevas exigencias para continuar en regla con sus obligaciones fiscales

  • Con el cambio de topes, miles de contribuyentes tienen que corroborar su situación impositiva. El monotributo vuelve a modificarse tras la publicación del último dato de inflación y eso impacta directamente en los parámetros vigentes.
  • El ajuste se aplica de forma periódica y alcanza tanto a los límites de facturación como a los importes mensuales. Es por eso que revisar la categoría asignada es fundamental para evitar inconsistencias.
  • La actualización surge a partir del índice de precios informado por el organismo estadístico nacional, que marcó un incremento acumulado del 13,5% entre julio y diciembre de 2025.
  • La categoría inicial del esquema pasó a admitir ingresos anuales de hasta $10.273.463,76. Pero el monto del impuesto integrado subió a $4.778,35 para actividades de servicios, alquileres y venta de bienes.

Con el cambio de topes, miles de contribuyentes tienen que corroborar su situación impositiva. El monotributo vuelve a modificarse tras la publicación del último dato de inflación y eso impacta directamente en los parámetros vigentes.

ARCA puede aplicar una multa de hasta el 50% del impuesto integrado y del aporte jubilatorio. Además, como el organismo ya cuenta con los datos de facturación, puede realizar una recategorización de oficio y ubicar al contribuyente en la categoría correcta a partir de marzo.
El ajuste se aplica de forma periódica y alcanza tanto a los límites de facturación como a los importes mensuales. Es por eso que revisar la categoría asignada es fundamental para evitar inconsistencias que después derivan en reclamos o sanciones.

La actualización surge a partir del índice de precios informado por el organismo estadístico nacional, que marcó un incremento acumulado del 13,5% entre julio y diciembre de 2025. Con ese porcentaje, ARCA recalculó los valores que rigen desde enero.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.

Qué error debés evitar al hacer la recategorización del monotributo de ARCA

La categoría inicial del esquema pasó a admitir ingresos anuales de hasta $10.273.463,76. Pero el monto del impuesto integrado subió a $4.778,35 para actividades de servicios, alquileres y venta de bienes. Por el otro lado, el nivel más alto ahora contempla una facturación máxima de $108.309.385,33.

Ese último tramo también muestra aumentos en los importes a pagar. Para locaciones y prestaciones, el componente impositivo quedó en $1.170.697,03, mientras que para la comercialización de productos subió a $390.232,35. A estos valores se le suman los aportes previsionales y de salud.

Las modificaciones se publican dos veces al año y toman como referencia la inflación semestral. Aunque los nuevos parámetros rigen desde el primer día del año, el impacto en las cuotas se va a notar a partir del mes siguiente a la recategorización.

Este proceso funciona como una instancia de control personal. Cada contribuyente debe comparar sus ingresos de los últimos doce meses con los topes actuales y verificar si sigue dentro del mismo rango. El error más común consiste en no revisar esa información o en cargar montos incorrectos.

Si la facturación acompañó el aumento general de precios, no hace falta modificar la categoría. Pero cuando los ingresos quedaron por debajo del ajuste, existe la posibilidad de pasar a un nivel inferior y pagar menos cada mes. La situación inversa te obliga a subir de tramo si se superaron los límites establecidos.

El plazo para realizar el trámite se extiende hasta el 5 de febrero. La gestión se completa desde la página oficial con tu clave fiscal y tus datos reales. Omitir la revisión o declarar cifras erróneas puede derivar en ajustes de oficio y diferencias a abonar más adelante.

arca
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementó modificaciones clave que impactan de forma directa sobre el régimen simplificado.

Estos montos definirán quiénes pueden permanecer dentro del régimen y en qué categoría deberán ubicarse según sus ingresos. 

La recategorización corresponde a los contribuyentes que experimentaron cambios en sus ingresos, espacio físico, consumo de energía o alquileres durante 2025.

ARCA dió a conocer novedades para sus afiliados

Aunque la actualización rige desde el 1° de enero, los cambios en Ganancias y Monotributo recién tendrán impacto en los bolsillos a partir de febrero.

Los bancos reforzaron su estrategia de incentivar la operatoria online.

