17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuáles son los consejos que tiene ARCA para hacer la recategorización del monotributo en 2026

El ente recaudador oficial estará actualizando sus categorías y montos en los próximos días, por lo que los monotributristas deberán estar atentos al cierre del segundo semestre del 2025 para evitar saltos bruscos o multas. Cuáles son las fechas vigentes para la próxima recategorización.

Por
Datos clave para tener en cuenta.

Datos clave para tener en cuenta.

ARCA
  • La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los cambios que se implementarán en la próxima recategorización del monotributo que tendrá lugar en enero del 2026.
  • Tal como está pautado en su cronograma, cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y en caso de que corresponda y no lo realicen, los contribuyentes del régimen podrán recibir multas.
  • La recategorización es un procedimiento obligatorio que tiene lugar dos veces al año de manera semestral, en donde se permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y en caso de que se excedan los topes de facturación y no se realice este procedimiento.
  • La tributarista Elisabet Piacentini opinó que en diciembre no hay nada para hacer de monotributo, solamente alertar que ya hay que ir mirando cuánto uno facturó en este año para la recategorización que se va a hacer en enero con vencimiento en febrero.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los cambios que se implementarán en la próxima recategorización del monotributo que tendrá lugar en enero del 2026, cambiando el valor del pago mensual, como así también el límite de facturación anual para cada categoría.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá un nuevo titular.
Te puede interesar:

Renunció el director de ARCA, Juan Pazo: lo reemplaza Andrés Edgardo Vázquez, de la DGI

Tal como está pautado en su cronograma, cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y en caso de que corresponda y no lo realicen, los contribuyentes del régimen podrán recibir multas por parte del agente recaudador.

Qué recomienda ARCA para hacer la recategorización del monotributo en 2026

La recategorización es un procedimiento obligatorio que tiene lugar dos veces al año de manera semestral, en donde se permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y en caso de que se excedan los topes de facturación y no se realice este procedimiento, ARCA puede realizar multas que equivalen al 50% del impuesto integrado y cotización previsional de su categoría real.

Otro detalle a tener en cuenta para evitar cargos extras tiene que ver con las diferencias no pagadas a tiempo. Estas acumulan intereses todos los meses, por lo que cada mes actualizan su valor.

Para evitar estas complicaciones, los monotributistas deben estar atentos a los procedimientos que se llevarán a cabo entre los últimos días de enero y los primeros de febrero del 2026.

Para poder realizar el trámite de recategorización, se puede realizar el proceso en el portal web de ARCA, en el apartado de Monotributo, siguiendo los siguientes pasos:

- Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

- Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

- Confirmar la opción "Continuar recategorización".

- Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

- Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

A partir del segundo mes del 2026 estarán disponibles los nuevos topes de facturación del Monotributo, los cuales se acomodarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre del 2025.

ARCA Monotributo
Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

En el caso de superar los montos de cada categoría, el agente recaudador implementó un sistema de recategorización simplificada. Desde la Agencia señalaron que una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el mismo sistema mostrará de forma automática la facturación anual.

En caso de que el número sea correcto, el contribuyente puede confirmar la nueva categoría, pero en el caso de que no sea así, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente. Esta opción está destinada únicamente a monotributistas que tengan puntos de venta con facturación electrónica y que hayan permanecido al menos 12 meses completos en el régimen del Monotributo.

Por último, la tributarista Elisabet Piacentini opinó que en diciembre no hay nada para hacer de monotributo, solamente alertar que ya hay que ir mirando cuánto uno facturó en este año para la recategorización que se va a hacer en enero con vencimiento en febrero y la cuota nueva recién vence el 20 de febrero, por lo tanto, todavía tenemos tiempo. Esto fue lo que aseguró la especialista en temas tributarios.

Monotributo
Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

Los pequeños contribuyentes ahora pueden emitir facturas de manera rápida y sencilla utilizando WhatsApp.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chau AFIP: qué debés saber para inscribirte como monotributista en ARCA.

ARCA cambia los límites de facturación para monotributistas en 2026: cómo será

Con el calendario tributario marcando nuevas fechas clave, las herramientas digitales se vuelven aliadas fundamentales.

Cuáles son los nuevos límites de facturación que tendrá ARCA a partir de enero 2026

Conoce cuando podes hacer la recategorizacion del monotributo de ARCA.

Cuándo será la recategorización para el monotributo de ARCA en 2026

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) oficializó la fecha de vencimiento del monotributo correspondiente a diciembre de 2025.

Cuál es la fecha límite para pagar el monotributo de ARCA en diciembre 2025

ARCA oficializó una suba del 15,10% sobre los valores que se descuentan de la ganancia bruta antes de calcular el impuesto. Esto impacta directamente en la base imponible y puede modificar la retención mensual.

A partir de qué monto se paga Ganancias en ARCA en diciembre 2025

La ARCA difundió los montos actualizados del Monotributo que estarán vigentes en diciembre de 2025, junto con los nuevos límites de facturación. Además, detalló cómo ponerse al día con las cuotas vencidas, un trámite fundamental.

Cómo podés pagar cuotas pendientes del monotributo de ARCA en diciembre 2025

Rating Cero

El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

La serie histórica de Netflix basada en hechos reales.
play

Está en Netflix, es una miniserie de 4 capítulos basada en hechos reales y te va a encantar

Cecilia Roth caracterizara a Moria Casán en la nueva biopic de Netflix.

La impresionante transformación de Cecilia Roth para interpretar a Moria Casán

Bernardo Solá, marido de Maru Botana, denunciado por acoso laboral. 

Grave denuncia contra el marido de Maru Botana: lo señalan por acoso laboral

Los Stones volverán a subirse a un escenario cuando estén listos, aseguran desde el entorno de la banda.

Los Rolling Stones cancelaron su gira 2026 por los problemas de salud de Keith Richards

La actriz apuntó contra la producción del canal que hizo el video de fin de año.

"Somos dos extras...": Sabrina Rojas explotó contra la producción de su canal

últimas noticias

Fuerte cruce entre Patricia Bullrich y José Mayans. 

"Hacen lo que se les cantan las pelotas": Mayans cruzó a Bullrich en el debate de la reforma laboral

Hace 8 minutos
El 17 de diciembre de 2027 quedará grabado como el día en que el UCM llegó a su mayor clímax con Vengadores: Secret Wars, pero también será la antesala de un futuro aún más ambicioso. 

Cuál será el primer estreno de Marvel en cines tras Avengers Secret Wars

Hace 14 minutos
La cerveza es una de las bebidas alcohólicas más populares del mundo. 

Esto es lo que le puede pasar a tus pulmones si tomás cerveza todos los días

Hace 23 minutos
La historia de Charles Cullen, el asesino en serie que desató muchos crímenes en los 90´

Confesó 40 asesinatos pero fue sospechado de más de 400 crímenes: quién es Charles Cullen y cuál es su historia

Hace 29 minutos
Sus lagos cristalinos, senderos poco transitados y paisajes cordilleranos suelen despertar el interés de los turistas que llegan a este destino.

Turismo en Argentina: el pueblito con ríos transparentes, bosques y casas dispersas

Hace 49 minutos