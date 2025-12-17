Cuáles son los consejos que tiene ARCA para hacer la recategorización del monotributo en 2026

El ente recaudador oficial estará actualizando sus categorías y montos en los próximos días, por lo que los monotributristas deberán estar atentos al cierre del segundo semestre del 2025 para evitar saltos bruscos o multas. Cuáles son las fechas vigentes para la próxima recategorización.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) anunció los cambios que se implementarán en la próxima recategorización del monotributo que tendrá lugar en enero del 2026 , cambiando el valor del pago mensual , como así también el límite de facturación anual para cada categoría .

Renunció el director de ARCA, Juan Pazo: lo reemplaza Andrés Edgardo Vázquez, de la DGI

Tal como está pautado en su cronograma, cada seis meses los monotributistas deben realizar la recategorización simplificada y en caso de que corresponda y no lo realicen, los contribuyentes del régimen podrán recibir multas por parte del agente recaudador .

La recategorización es un procedimiento obligatorio que tiene lugar dos veces al año de manera semestral , en donde se permite ajustar la categoría según distintos parámetros como los ingresos brutos acumulados en los últimos 12 meses y en caso de que se excedan los topes de facturación y no se realice este procedimiento , ARCA puede realizar multas que equivalen al 50% del impuesto integrado y cotización previsional de su categoría real .

Otro detalle a tener en cuenta para evitar cargos extras tiene que ver con las diferencias no pagadas a tiempo. Estas acumulan intereses todos los meses , por lo que cada mes actualizan su valor.

Para evitar estas complicaciones, los monotributistas deben estar atentos a los procedimientos que se llevarán a cabo entre los últimos días de enero y los primeros de febrero del 2026 .

Para poder realizar el trámite de recategorización, se puede realizar el proceso en el portal web de ARCA, en el apartado de Monotributo, siguiendo los siguientes pasos:

- Ingresar al sitio oficial con CUIT y clave fiscal.

- Seleccionar la opción "Recategorizarme" para revisar los datos registrados.

- Confirmar la opción "Continuar recategorización".

- Actualizar los parámetros (ingresos, superficie afectada, consumo de energía, etc.).

- Generar el comprobante F.184 y la nueva credencial de pago.

A partir del segundo mes del 2026 estarán disponibles los nuevos topes de facturación del Monotributo, los cuales se acomodarán según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulado durante el segundo semestre del 2025.

Este alivio fiscal está orientado a reducir la carga tributaria de pequeños propietarios con ingresos limitados y fomentar la formalización de contratos de alquiler residenciales.

En el caso de superar los montos de cada categoría, el agente recaudador implementó un sistema de recategorización simplificada. Desde la Agencia señalaron que una vez que el contribuyente comience el trámite en el portal Monotributo, el mismo sistema mostrará de forma automática la facturación anual.

En caso de que el número sea correcto, el contribuyente puede confirmar la nueva categoría, pero en el caso de que no sea así, si requiere modificar el monto, se puede editar manualmente. Esta opción está destinada únicamente a monotributistas que tengan puntos de venta con facturación electrónica y que hayan permanecido al menos 12 meses completos en el régimen del Monotributo.

Por último, la tributarista Elisabet Piacentini opinó que en diciembre no hay nada para hacer de monotributo, solamente alertar que ya hay que ir mirando cuánto uno facturó en este año para la recategorización que se va a hacer en enero con vencimiento en febrero y la cuota nueva recién vence el 20 de febrero, por lo tanto, todavía tenemos tiempo. Esto fue lo que aseguró la especialista en temas tributarios.