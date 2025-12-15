Nuevos montos: cuánto valdrá el monotributo a partir de enero 2026 Estas actualizaciones forman parte del ajuste semestral que realiza el ente fiscal en función de la inflación. Por + Seguir en







Informate sobre los nuevos valores establecidos por ARCA para el Monotributo

Los contribuyentes alcanzados por el Monotributo – Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de CABA deberán ajustarse a una nueva escala de pagos establecida por resolución oficial.

Las categorías y montos están detallados en el Anexo I de la normativa vigente. Desde el 1 de enero de 2026, el impuesto pasa a tener carácter mensual, dejando atrás otros esquemas de pago.

La medida forma parte de un convenio de integración entre el régimen porteño y el Monotributo nacional.

El importe de Ingresos Brutos de CABA será un monto fijo mensual, incluido junto al pago nacional. El objetivo es simplificar la administración y fiscalización del impuesto para los monotributistas. A partir de enero de 2026, el régimen de Monotributo en Argentina tendrá nuevas escalas de facturación que impactarán tanto en los topes que determinan en qué categoría se ubica cada contribuyente como en los montos máximos permitidos. Los cambios incluirán nuevos límites de ingresos brutos por categoría, que sirven como referencia para la recategorización y para definir el monto mensual que deberá abonarse en cada caso.

Este cambio es clave para quienes están alcanzados por el monotributo unificado, ya que el monto final a pagar incluirá tanto el componente nacional como el impuesto local de la Ciudad. Con las cuotas ya definidas, los monotributistas porteños pueden anticipar el impacto en su economía mensual.

A qué monto llega el monotributo porteño en enero 2026 Los contribuyentes adheridos al Monotributo – Régimen Simplificado de Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires deberán abonar el impuesto de acuerdo con la nueva escala establecida en el Anexo I de la resolución vigente.

En este marco, se definieron nuevos valores mensuales de Ingresos Brutos para cada categoría del Monotributo, que serán los montos a pagar de forma regular por los contribuyentes alcanzados. A continuación, se detalla la tabla actualizada con las cuotas correspondientes a cada escala.

Categoría A: $22.485 .

. Categoría B: $ 32.940 .

. Categoría C: $46.185 .

. Categorá D: $57.340 .

. Categoría E: $67.445 .

. Categoría F: $84.525 .

. Categoría G: $101.080 .

. Categoría H: $153.365 .

. Categoría I: $171.665 .

. Categoría J: $196.585 .

. Categoría K: $237.015. Cómo funciona el monotributo porteño La disposición se enmarca en el convenio de armonización con el Régimen Simplificado nacional, que busca unificar criterios vinculados a la percepción, administración y control del impuesto, incluyendo categorías, cronogramas de pago y procesos de recategorización.

A partir de este esquema, quienes estén inscriptos en el Monotributo nacional deberán abonar en un solo acto mensual tanto la obligación correspondiente al régimen nacional como el monto fijo mensual del Régimen Simplificado del Impuesto sobre los Ingresos Brutos de la Ciudad de Buenos Aires.