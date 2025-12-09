9 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

En medio de las privatizaciones en el sector, el Gobierno dispuso la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares

Bajo la órbita del ministerio de Economía y dirigida por el Federico Ramos Napoli, tendrá como objetivo "coordinar las distintas áreas y garantizar un mayor dinamismo en la ejecución de las políticas".

Por
el Gobierno dispuso la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares
el Gobierno dispuso la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno dispuso este martes la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares con el objetivo de centralizar las operaciones del sector nuclear argentino. La noticia se conoce en medio de las distintas privatizaciones que sufre el sector en los ultimos meses. Estará bajo la órbita del ministerio de Economía y será dirigida por el Dr. Federico Ramos Napoli.

La entrega en última milla, aspecto clave para el comercio electrónico.
Te puede interesar:

Compras de fin de año: hasta el 20% de los paquetes no llegan en el primer intento

Según señalaron en un comunicado publicado en X, la nueva secretaría tendrá tendrá como fin “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelando a las mismas y garantizando un mayor dinamismo en la ejecución de sus políticas”.

"La energía nuclear es un recurso estratégico que puede cambiar la matriz económica de nuestro país. Argentina tiene 75 años de historia que nos posicionan en el selecto grupo de naciones que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles", destacaron en el escrito.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/1998414763366510651&partner=&hide_thread=false

En el continuado de la información confirmaron que la nueva secretaría será comandada por el Dr. Federico Ramos Nápoli, quien se desempeñó como gerente general y luego como presidente de DIOXITEK S.A, empresa encargada de la conversión de uranio para las centrales nucleares y producción de fuentes de Colbato-60.

Además, brindó asesorías al directorio y la gerencia comercial de NUCLEOELÉCTRICA S.A, "en su reestructuración administrativa" y "trabajó con la CNEA en un plan de producción y comercialización de radioisótopos para el RA-10, por lo que su visión integral del sector lo convierte en la persona indicada para el cargo", concluye el comunicado.

Noticias relacionadas

Los especialistas recomiendan renovar tanto el capital como los intereses cada 30 días.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 350.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Luis Caputo destacó la baja de retenciones al campo anunciada este martes.

Caputo defendió la baja de retenciones: "Nuestro compromiso con el campo es desde el día 1"

ARCA dió información sobre la fecha límite para hacer este trámite

Definido: cuándo será la próxima recategorización del monotributo de ARCA

La baja de retenciones fue anunciada por Luis Caputo. 

El campo celebra la baja de retenciones, pero insiste en llevarlas a cero

El Gobierno anunció baja de retenciones para el campo.

El Gobierno anunció otra baja de retenciones al campo

Las trabajadoras de casas particulares contarán con un nuevo aumento en noviembre y diciembre.

Nuevo aumento para trabajadoras de casas particulares: cuáles son los nuevos valores

Rating Cero

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Ricardo Daarín se luce en esta película argentina recuperada por Netflix. 
play

Está en Netflix, es protagonizada por Ricardo Darín y es un éxito rotundo: está basada en hechos reales

Buenos días, Verónica es una serie original de Netflix. 
play

La historia sobre un crudo juego psicológico que se roba la atención en Netflix: la serie que tenés que ver

El posteo generó miles de interacciones y abrió nuevamente el debate sobre la exposición mediática de la vida privada del futbolista.

Un famoso jugador presentó a su nueva novia tras separarse de una figura argentina: quién es

El Lollapalooza anunció los sideshows 2026.

Con la presencia de un actor de Stranger Things, Lollapalooza anunció los sideshows para el 2026: quiénes van a tocar

Charly, contento con la esquina con su nombre.

La reacción de Charly García luego de ver la esquina con su nombre

últimas noticias

Así fue el tenso cruce entre los famosos en los Martín Fierro de cine.

Tensión en los Martín Fierro de cine: cómo fue el cruce de Sabrina Rojas con Luciano Castro y Griselda Siciliani

Hace 26 minutos
Los docentes de la Ciudad registrarán su presentismo con un sistema digital obligatorio.

Los docentes de la Ciudad registrarán su presentismo con un sistema digital obligatorio: cómo funcionará

Hace 34 minutos
play

Con la reforma laboral como proyecto principal, el Gobierno presentó el informe final del Consejo de Mayo

Hace 51 minutos
El Consejo de Mayo mantuvo una nueva reunión. 

Consejo de Mayo: los principales puntos de los proyectos que el Gobierno enviará al Congreso

Hace 53 minutos
Algunas personas tienen más dificultades para recordar sus sueños.

Por qué hay personas que recuerdan lo que sueñan y otras que no: qué dice un estudio

Hace 54 minutos