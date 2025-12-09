En medio de las privatizaciones en el sector, el Gobierno dispuso la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares

El Gobierno dispuso este martes la creación de la Secretaría de Asuntos Nucleares con el objetivo de centralizar las operaciones del sector nuclear argentino. La noticia se conoce en medio de las distintas privatizaciones que sufre el sector en los ultimos meses. Estará bajo la órbita del ministerio de Economía y será dirigida por el Dr. Federico Ramos Napoli.
Según señalaron en un comunicado publicado en X, la nueva secretaría tendrá tendrá como fin “coordinar las distintas áreas que conforman el sector nuclear argentino, tutelando a las mismas y garantizando un mayor dinamismo en la ejecución de sus políticas”.
"La energía nuclear es un recurso estratégico que puede cambiar la matriz económica de nuestro país. Argentina tiene 75 años de historia que nos posicionan en el selecto grupo de naciones que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares que se dedican a la investigación y aplicación de tecnologías nucleares con fines civiles", destacaron en el escrito.
En el continuado de la información confirmaron que la nueva secretaría será comandada por el Dr. Federico Ramos Nápoli, quien se desempeñó como gerente general y luego como presidente de DIOXITEK S.A, empresa encargada de la conversión de uranio para las centrales nucleares y producción de fuentes de Colbato-60.
Además, brindó asesorías al directorio y la gerencia comercial de NUCLEOELÉCTRICA S.A, "en su reestructuración administrativa" y "trabajó con la CNEA en un plan de producción y comercialización de radioisótopos para el RA-10, por lo que su visión integral del sector lo convierte en la persona indicada para el cargo", concluye el comunicado.