En febrero el 42,3% de las empresas registró una caída en su producción

Por decima vez consecutiva el Monitor de Desempeño Industrial , utilizado para adelantar el ciclo de actividad industrial, se ubicó por decima vez consecutiva en zona de contracción: 42,2. "No obstante, el resultado no debe interpretarse estrictamente como una contracción de la actividad industrial debido a la alta estacionalidad del mes de enero, caracterizado por vacaciones y paradas de planta", señalaron en el documento.

Dicho indicador se ubicó -6,8 p.p por debajo del de octubre 2024, aunque 12,3 p.p por encima de enero de 2024, cuando la industria se vio afectada por la recesión y el ajuste que incluyó medidas fiscales y cambiarias, acelerando la inflación y reduciendo el consumo. Esta mejora se alinea con los datos adelantados de producción industrial.

El informe también muestra que el 44,8% de las empresas redujeron sus ventas, mientras que sólo un 22,2% de ellas las incrementaron.

Otro aspecto relevante tiene que ver con la evolución del empleo que, a comparación de la producción y las ventas, presenta una menor estacionalidad. En enero, solo el 11,5% de las empresas incrementó su dotación de personal frente a un 17,6% que la redujo, contrastando con el relevamiento anterior, donde el 17% había registrado aumentos y el 14,2% recortes. Estos resultados también son consistentes con los datos de empleo formal del mes de noviembre de 2024, cuando luego de dos meses consecutivos de un leve incremento mensual en el empleo registrado en la industria, la cantidad de trabajadores volvió a contraerse.

Los costos de producción se ubicaron como la principal preocupación entre las empresas y desplazaron a la caída de la demanda, que había ocupado el primer lugar en los dos relevamientos anteriores. En este sentido el 40,6% de las empresas relevadas indicó que los costos son su principal preocupación. Se trata de una suba de 15,0 p.p respecto al relevamiento anterior.

En cuanto a las expectativas, menos empresas percibieron una situación peor a la del año pasado, mostrando una mejora tanto a nivel empresarial, como sectorial y nacional. No obstante, las expectativas de cara a futuro se moderaron, con una menor proporción de empresas que prevé mejoras en su situación económica empresarial (61,7% vs. 67,8% en el relevamiento anterior), en su sector de actividad (58,1% vs. 68,1%) y a nivel país (68,6% vs. 75,5%).

Finalmente, la industria local enfrenta una doble presión competitiva: externa e interna. En el ámbito internacional, se destacó la competencia desleal con un 63,5% de empresas que reportó impactos negativos por precios de dumping. A nivel interno, las empresas se encontraron afectadas por la evasión e informalidad, donde 1 de cada 3 empresas afirmó verse afectada por el contrabando de productos. Entre los principales motivos por los que estas variables impactan de forma negativa, se encuentran: altos costos en comparación a otros países y la consecuente venta de productos importados a precios muchos más bajos, la elevada carga impositiva en Argentina, la informalidad y la comercialización de productos de menor calidad en el mercado.