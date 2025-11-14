14 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Aguinaldo de ANSES: calendario de pagos completo de diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el esquema previsto para el Sueldo Anual Complementario del próximo mes, junto con el refuerzo para quienes perciben haberes mínimos.

Por
Beneficiarios de jubilaciones y pensiones figuran entre los alcanzados por el aguinaldo.

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones figuran entre los alcanzados por el aguinaldo.

Pexels
  • El aguinaldo se acreditará según la terminación del DNI y el nivel de haber previsional.
  • Los jubilados que cobran la mínima recibirán además un refuerzo extraordinario de $70.000.
  • El beneficio alcanza también a pensionados, titulares de PNC y beneficiarios de PUAM.
  • Las fechas de pago van del 10 al 31 de diciembre según cada caso.

En diciembre, el aguinaldo se pagará junto a los haberes mensuales y el refuerzo extraordinario para quienes perciben el ingreso mínimo, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo estableció un calendario que organiza los pagos según la terminación del documento, garantizando el cobro antes de fin de año.

Los beneficiarios incluidos en el aguinaldo acceden al pago junto al refuerzo según corresponda.
Te puede interesar:

Aguinaldo de ANSES: por qué el 10 de diciembre es una fecha clave

Anses - Jubilación
El calendario organiza los pagos según DNI y nivel de haber.

El calendario organiza los pagos según DNI y nivel de haber.

Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES

El Sueldo Anual Complementario llegará a todos los jubilados y pensionados, incluidos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, quienes cobren la jubilación mínima recibirán automáticamente el refuerzo de $70.000, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Por el contrario, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedan fuera del beneficio, ya que no se trata de prestaciones previsionales. El monto del aguinaldo corresponde al 50% del mejor ingreso recibido en el último semestre, por lo que cada jubilado tendrá un valor diferente según su haber.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025

El calendario de pago del aguinaldo se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad y el nivel del haber. Los primeros en cobrar serán los jubilados de la mínima, seguidos por quienes perciben montos superiores. Las fechas comienzan el 10 de diciembre y se extienden hasta el 31.

Jubilados que reciben la mínima

Los titulares que perciben el haber mínimo cobrarán el aguinaldo y el refuerzo en las siguientes fechas:

  • DNI terminado en 0: miércoles 10 de diciembre

  • DNI terminado en 1: jueves 11 de diciembre

  • DNI terminado en 2: viernes 12 de diciembre

  • DNI terminado en 3: lunes 15 de diciembre

  • DNI terminado en 4: martes 16 de diciembre

  • DNI terminado en 5: miércoles 17 de diciembre

  • DNI terminado en 6: jueves 18 de diciembre

  • DNI terminado en 7: viernes 19 de diciembre

  • DNI terminado en 8: lunes 22 de diciembre

  • DNI terminado en 9: martes 23 de diciembre

Anses - Jubilación
Los titulares de la mínima recibirán el refuerzo extraordinario junto al aguinaldo.

Los titulares de la mínima recibirán el refuerzo extraordinario junto al aguinaldo.

Jubilados que superan la mínima

Para quienes perciben un haber superior, el pago será:

  • DNI 0 y 1: miércoles 24 de diciembre

  • DNI 2 y 3: viernes 26 de diciembre

  • DNI 4 y 5: lunes 29 de diciembre

  • DNI 6 y 7: martes 30 de diciembre

  • DNI 8 y 9: miércoles 31 de diciembre

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Miles de trabajadores quedan fuera del SUAF por superar los nuevos límites de ingresos.

Cuidado: ANSES puede darte de baja tu Asignación Familiar por este motivo en noviembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Pensiones no Contributivas y Asignaciones Familiares de PNC, este viernes 14 de noviembre

Anses dio información muy importante para los beneficiarios de las Asignaciones Familiares.

Asignaciones Familiares de ANSES: el dato clave que tenés que saber en noviembre 2025

Anses explicó quiénes cobran el bono de $70.000 y quiénes no.

La aclaración que hizo ANSES para los jubilados: tenés que saberlo en noviembre 2025

Anses difundió los montos de los topes para acceder a las Asiganciones Familiares en noviembre.

Así quedaron los topes de ingresos para las Asignaciones Familiares de ANSES en noviembre 2025

El Banco Provincia permite solicitar hasta $1.900.000 en 36 cuotas fijas.

Créditos para jubilados de ANSES: se puede acceder a casi $2 millones en noviembre 2025

Rating Cero

Bad Bunny impacta con su estilo, y el perfume es parte fundamental.

Este es el perfume favorito de Bad Bunny: cuánto sale en Argentina

La hoja de ruta de la franquicia de superhéroes para los próximos años incluye una serie de producciones donde los villanos tendrán un papel central.

No será el único: Marvel prepara el regreso de más villanos además de Dr Doom

La serie logró cautivar tanto a los fanáticos del thriller como a los seguidores del drama nórdico.
play

Mentiras, culpa y apariencias engañosas: la miniserie de 6 capítulos que la rompe en Netflix

Esta película combina humor y dolor en una oda a la amistad.
play

Fue estrenada en 2019 y pocos la conocen: es una de las mejores producciones que vas a ver en Netflix

La propia Moria reaccionó con entusiasmo ante los avances.

La impresionante transformación de Sofía Gala para la biopic de Moria Casán

Liam y Noel, juntos a pesar de las diferencias, listos para sus shows en River. 

Oasis en River: Noel Gallagher ya está en Buenos Aires para los esperados shows

últimas noticias

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Agresión demencial en Palermo: le pegó una patada a una nena de 6 años en la calle

Hace 23 minutos
Argentina buscará el pase a octavos en el Mundial sub 17

Mundial Sub 17: la Selección argentina enfrenta a México en Doha

Hace 34 minutos
Enterate cuáles son las categorías actuales y qué consecuencias pueden enfrentar los contribuyentes si no pagan la cuota mensual dentro del plazo establecido.  

Cuáles son las obras sociales a las que pueden acceder los monotributistas en noviembre 2025

Hace 57 minutos
play

Impactante explosión de un caño de agua en Paraná: dos trabajadores resultaron heridos

Hace 1 hora
Estas alternativas permiten seguir generando ahorro cotidiano mientras se aguarda el regreso del descuento en carnicerías.

Cuándo vuelve el descuento en carnicerías de Cuenta DNI

Hace 1 hora