Aguinaldo de ANSES: calendario de pagos completo de diciembre 2025

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones figuran entre los alcanzados por el aguinaldo.

El aguinaldo se acreditará según la terminación del DNI y el nivel de haber previsional.

Los jubilados que cobran la mínima recibirán además un refuerzo extraordinario de $70.000.

El beneficio alcanza también a pensionados, titulares de PNC y beneficiarios de PUAM.

Las fechas de pago van del 10 al 31 de diciembre según cada caso. En diciembre, el aguinaldo se pagará junto a los haberes mensuales y el refuerzo extraordinario para quienes perciben el ingreso mínimo, según confirmó la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). El organismo estableció un calendario que organiza los pagos según la terminación del documento, garantizando el cobro antes de fin de año.

Anses - Jubilación El calendario organiza los pagos según DNI y nivel de haber. Pexels Quiénes cobran el aguinaldo de ANSES El Sueldo Anual Complementario llegará a todos los jubilados y pensionados, incluidos los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) y quienes perciben la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). Además, quienes cobren la jubilación mínima recibirán automáticamente el refuerzo de $70.000, sin necesidad de realizar trámites adicionales.

Por el contrario, las asignaciones familiares y la Asignación Universal por Hijo (AUH) quedan fuera del beneficio, ya que no se trata de prestaciones previsionales. El monto del aguinaldo corresponde al 50% del mejor ingreso recibido en el último semestre, por lo que cada jubilado tendrá un valor diferente según su haber.

Aguinaldo de ANSES: cuándo cobro en diciembre 2025 El calendario de pago del aguinaldo se organiza de acuerdo con la terminación del Documento Nacional de Identidad y el nivel del haber. Los primeros en cobrar serán los jubilados de la mínima, seguidos por quienes perciben montos superiores. Las fechas comienzan el 10 de diciembre y se extienden hasta el 31.

Jubilados que reciben la mínima Los titulares que perciben el haber mínimo cobrarán el aguinaldo y el refuerzo en las siguientes fechas:

DNI terminado en 0: miércoles 10 de diciembre

DNI terminado en 1: jueves 11 de diciembre

DNI terminado en 2: viernes 12 de diciembre

DNI terminado en 3: lunes 15 de diciembre

DNI terminado en 4: martes 16 de diciembre

DNI terminado en 5: miércoles 17 de diciembre

DNI terminado en 6: jueves 18 de diciembre

DNI terminado en 7: viernes 19 de diciembre

DNI terminado en 8: lunes 22 de diciembre

DNI terminado en 9: martes 23 de diciembre Anses - Jubilación Los titulares de la mínima recibirán el refuerzo extraordinario junto al aguinaldo. Pexels Jubilados que superan la mínima Para quienes perciben un haber superior, el pago será: DNI 0 y 1: miércoles 24 de diciembre

DNI 2 y 3: viernes 26 de diciembre

DNI 4 y 5: lunes 29 de diciembre

DNI 6 y 7: martes 30 de diciembre

DNI 8 y 9: miércoles 31 de diciembre