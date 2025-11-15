De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 con el último aumento La Administración Nacional de la Seguridad Social difundió la cifra de cobro para el próximo mes. Por







Anses difundió cuál será la cifra de la jubilación mínima en diciembre 2025.

Los beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) ya saben que el aumento de diciembre será de 2,3%

Esto se debe a que el Indec difundió la cifra del IPC registrado en octubre, que es equivalente al incremento del último mes del año.

En ese sentido, la jubilación mínima pasará a ser de $410.826 (con el bono de $70.000 incluido).

El ajuste mensual de los haberes busca acompañar a el ritmo de la suba de precios y garantizar que las jubilaciones no queden desactualizadas frente al costo de vida. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acredita los haberes de noviembre. Ahora, con la difusión del dato de la inflación de octubre registrada por el Indec, ya se sabe cuál será el aumento del último mes del año y por ende, cómo quedará la jubilación mínima en diciembre 2025.

De cuánto fue la inflación de octubre 2025 El Indec informó que la inflación de octubre fue del 2,3%. Este dato fue el que definió el ajuste que Anses va a aplicar sobre las jubilaciones y pensiones en diciembre.

El aumento se calcula tomando el índice de inflación de dos meses atrás y forma parte del esquema de actualización mensual dispuesto por el Decreto 274/2024, que busca mantener la estabilidad del ingreso real de los adultos mayores.

Así quedó la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 Con la suba prevista para diciembre, la jubilación mínima será de $340.826. Además, quienes perciban ese monto van a seguir cobrando el bono de refuerzo de ingresos de $70.000.

Este beneficio adicional alcanza únicamente a jubilados y pensionados con haberes mínimos, mientras que aquellos que cobren más de ese monto recibirán un pago proporcional hasta alcanzar un tope de $410.826,90.