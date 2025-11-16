16 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Se supo de cuánto será el monto del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el impacto del aumento del 2,3% del próximo mes en el cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados.

Por
El bono de $70.000 continúa en análisis y podría sumarse al ingreso final de diciembre.

El bono de $70.000 continúa en análisis y podría sumarse al ingreso final de diciembre.

Pexels
  • El aguinaldo de diciembre se calculará con el aumento del 2,3% aplicado sobre los haberes.
  • Los jubilados con la mínima percibirán $170.091 de SAC.
  • Quienes cobran la jubilación máxima recibirán $1.102.147 de medio aguinaldo.
  • El refuerzo de $70.000 podría sumarse nuevamente para beneficiarios de ingresos más bajos.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el aguinaldo de diciembre 2025 se calculará sobre los haberes actualizados por la suba del 2,3% correspondiente a la inflación de octubre. Esta variación impactará en todos los jubilados y pensionados del sistema nacional, determinando un Sueldo Anual Complementario (SAC) más alto que el de junio.

La suba del 2,3% eleva el haber máximo a más de $2,2 millones.
Te puede interesar:

En cuánto quedó la jubilación máxima de ANSES para diciembre 2025 con el aumento

Anses - Jubilación
El aguinaldo de diciembre se calcula con el aumento del 2,3% aplicado a los haberes.

El aguinaldo de diciembre se calcula con el aumento del 2,3% aplicado a los haberes.

De cuánto será el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El aumento del 2,3% modifica directamente el valor del SAC. Así, quienes perciben el haber mínimo cobrarán $170.091, mientras que los beneficiarios con la jubilación máxima recibirán $1.102.147. El incremento forma parte de la movilidad mensual que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno analiza además si mantendrá el bono extraordinario de $70.000, que en caso de confirmarse elevaría aún más el ingreso total de diciembre para los jubilados con haberes más bajos.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES en diciembre 2025

El aguinaldo corresponde a todos los jubilados y pensionados que reciben su prestación a través de Anses. El monto equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre, por lo que el aumento de diciembre incide directamente en su cálculo. Este ajuste también repercute en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), que se actualizan con la misma fórmula de movilidad.

Jubilados: aumento en la mínima y bono de $70.000 en diciembre 2025

Con la suba del 2,3%, la jubilación mínima pasará de $333.150 a $340.812, sin contar un eventual bono. Si el Gobierno mantiene el refuerzo de $70.000, los beneficiarios con haberes mínimos podrían llegar a percibir $410.812 en total.

Anses - Jubilación
El SAC alcanza valores diferenciados según si se cobra la mínima o la jubilación máxima.

El SAC alcanza valores diferenciados según si se cobra la mínima o la jubilación máxima.

En cuanto al haber máximo, el incremento llevará el monto desde $2.154.737,06 a $2.204.295, cifra que también influye de manera directa en el monto del SAC.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La inflación de octubre fue del 2,3% y definió el aumento previsional de diciembre.

El alivio que recibieron los jubilados de ANSES para diciembre 2025

Anses aclaró dudas sobre el pago del bono de refuerzo de ingresos de $70.000 en diciembre.

ANSES aclaró dudas sobre el bono de $70.000: ¿se pagará en diciembre 2025?

Anses difundió cuál será la cifra de la jubilación mínima en diciembre 2025.

De cuánto será la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 con el último aumento

Anses informó quiénes cobran $410.826 en diciembre.

ANSES confirmó el pago de $410.826 para diciembre 2025: quiénes pueden acceder

Beneficiarios de jubilaciones y pensiones figuran entre los alcanzados por el aguinaldo.

Aguinaldo de ANSES: calendario de pagos completo de diciembre 2025

Los beneficiarios incluidos en el aguinaldo acceden al pago junto al refuerzo según corresponda.

Aguinaldo de ANSES: por qué el 10 de diciembre es una fecha clave

Rating Cero

Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.
play

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.
play

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Esta miniserie es ideal para maratonear en un fin de semana.
play

Si querés ver series cortas, no te podés perder esta serie de Netflix con capítulos de 35 minutos

play

Osqui Guzmán: "La criminalización del color de piel es una realidad desde siempre"

play

Fena Della Maggiora, sobe Javier Milei: "Es como si lo manejaran de arriba, como si tuviera hilos"

últimas noticias

Las Inversiones en plazo fijo son ampliamente recomendadas por varios economistas

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.300.000 pesos a 30 días en noviembre 2025

Hace 7 minutos
Este es uno de los casos más llamativos de las últimas décadas

Lo llamaban "el asesino de las bolsas de basura" y estuvo más de 15 años sin ser descubierto: quién era Patrick Kearney

Hace 15 minutos
Con nuevas grabaciones en el horizonte, Marvel se prepara para definir los últimos detalles de Doomsday y encaminar directamente la producción de Secret Wars. 

Marvel prepara las últimas sesiones de Avengers Doomsday: ¿qué falta rodar del ambicioso proyecto?

Hace 26 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja Sra. Playmen, el estreno erótico italiano que esta siendo tendencia y captó la atención de miles de televidentes de todo el mundo, bajo la dirección de Riccardo Donna.

De qué se trata Sra. Playmen, la miniserie sobre la histórica revista italiana que es de lo más visto de Netflix

Hace 34 minutos
play
La tragedia del Heweliusz, reconstruida en una miniserie de Netflix.

Es una serie polaca de Netflix que tiene 5 capítulos y es ideal para fanáticos de Chernobyl

Hace 45 minutos