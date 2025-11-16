Se supo de cuánto será el monto del aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social definió el impacto del aumento del 2,3% del próximo mes en el cálculo del aguinaldo para jubilados y pensionados. Por







El bono de $70.000 continúa en análisis y podría sumarse al ingreso final de diciembre. Pexels

El aguinaldo de diciembre se calculará con el aumento del 2,3% aplicado sobre los haberes.

Los jubilados con la mínima percibirán $170.091 de SAC.

Quienes cobran la jubilación máxima recibirán $1.102.147 de medio aguinaldo.

El refuerzo de $70.000 podría sumarse nuevamente para beneficiarios de ingresos más bajos. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó que el aguinaldo de diciembre 2025 se calculará sobre los haberes actualizados por la suba del 2,3% correspondiente a la inflación de octubre. Esta variación impactará en todos los jubilados y pensionados del sistema nacional, determinando un Sueldo Anual Complementario (SAC) más alto que el de junio.

Anses - Jubilación El aguinaldo de diciembre se calcula con el aumento del 2,3% aplicado a los haberes. Freepik De cuánto será el aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 El aumento del 2,3% modifica directamente el valor del SAC. Así, quienes perciben el haber mínimo cobrarán $170.091, mientras que los beneficiarios con la jubilación máxima recibirán $1.102.147. El incremento forma parte de la movilidad mensual que ajusta los haberes según el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El Gobierno analiza además si mantendrá el bono extraordinario de $70.000, que en caso de confirmarse elevaría aún más el ingreso total de diciembre para los jubilados con haberes más bajos.

Quiénes pueden acceder al aguinaldo de ANSES en diciembre 2025 El aguinaldo corresponde a todos los jubilados y pensionados que reciben su prestación a través de Anses. El monto equivale al 50% del mejor haber mensual del semestre, por lo que el aumento de diciembre incide directamente en su cálculo. Este ajuste también repercute en la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE), que se actualizan con la misma fórmula de movilidad.

Jubilados: aumento en la mínima y bono de $70.000 en diciembre 2025 Con la suba del 2,3%, la jubilación mínima pasará de $333.150 a $340.812, sin contar un eventual bono. Si el Gobierno mantiene el refuerzo de $70.000, los beneficiarios con haberes mínimos podrían llegar a percibir $410.812 en total.

Anses - Jubilación El SAC alcanza valores diferenciados según si se cobra la mínima o la jubilación máxima. Pexels En cuanto al haber máximo, el incremento llevará el monto desde $2.154.737,06 a $2.204.295, cifra que también influye de manera directa en el monto del SAC.