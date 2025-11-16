El alivio que recibieron los jubilados de ANSES para diciembre 2025 La Administración Nacional de la Seguridad Social confirmó el nuevo aumento previsto para diciembre y el refuerzo destinado a quienes cobran los haberes más bajos. Por







La inflación de octubre fue del 2,3% y definió el aumento previsional de diciembre. Freepik

La inflación de octubre 2025, del 2,3%, definió el ajuste de las jubilaciones para diciembre.

La jubilación mínima quedará en $340.826,90 más el bono extraordinario de $70.000.

El incremento busca moderar la pérdida de poder adquisitivo generada en los últimos meses.

El refuerzo completo se otorga solo a quienes perciben el haber mínimo. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) fijó los montos que se pagarán en diciembre de 2025 tras conocerse la inflación de octubre. Con una variación del 2,3%, el organismo aplicará un incremento automático que eleva la jubilación mínima a $340.826,90, acompañada por un bono extraordinario de $70.000 para quienes perciben los ingresos más bajos. La medida se integra al esquema de movilidad mensual que intenta sostener el poder de compra de los adultos mayores.

Anses - Jubilación La jubilación mínima quedó en $340.826,90 más un bono de $70.000. Pexels De cuánto fue la inflación de octubre 2025 El Indec informó que la inflación de octubre alcanzó el 2,3%, mientras que la interanual llegó al 31,3%. Ese dato se convirtió en el parámetro central para calcular el aumento previsional correspondiente a diciembre. Bajo el esquema dispuesto por el Decreto 274/2024, la actualización toma como referencia el IPC de dos meses previos, lo que permite ajustar los haberes con una frecuencia mensual.

El incremento apunta a evitar un desfasaje mayor entre los ingresos de los jubilados y la evolución general de los precios. Con este mecanismo, Anses sostiene un proceso de actualización continua que intenta reducir los efectos de la inflación acumulada.

Así quedó la jubilación mínima de ANSES en diciembre 2025 Con la nueva actualización, la jubilación mínima será de $340.826,90. Quienes perciban ese monto accederán además al bono extraordinario de $70.000, lo que deja un ingreso total de $410.826,90 para diciembre.

Anses - Jubilación El refuerzo completo se paga solo a quienes reciben el haber mínimo. Pexels El refuerzo no se aplica de igual manera para haberes superiores: en esos casos, el bono se otorga de forma proporcional hasta extinguirse en los niveles más altos. La medida busca concentrar recursos en los jubilados con ingresos más reducidos, que son quienes registran mayor impacto frente al avance de los precio.