Elon Musk aseguró que busca "activamente" formas de invertir en la Argentina

"Mis empresas están buscando activamente formas de invertir y apoyar a Argentina", afirmó el CEO de Tesla. Durante su encuentro, el Presidente le explicó a Musk los alcances del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado por el Congreso y hablaron sobre posibilidades de negocios.

Desde la delegación presidencial señalaron que el empresario mostró "mucha atención e interés", aunque por el momento no anunció ninguna inversión concreta. "El Presidente no conversa de negocios en particular, él da el marco general. Vamos a trabajar y vincular a los interesados", expresaron.

Tuit Elon Musk inversiones en Argentina 24-09-24 X @elonmusk

Este fue el tercer encuentro de Milei con Musk desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Tras la reunión, el dueño de X posteó en español la palabra "¡Libertad!" y el jefe de Estado respondió con su clásica chicana: "Fenómeno barrial". En una de las fotos, el magnate lució una gorra de la campaña de Donald Trump.

"Gran reunión con Elon Musk: conversaron sobre el proceso de desregulación que se está llevando adelante, de todos los detalles del RIGI, de las implicancias de la Ley Bases y del camino que está recorriendo la Argentina en su regreso a la normalidad", informó el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Acciones argentinas en Wall Street cayeron un 3,6% luego de la visita de Javier Milei

El presidente Javier Milei participó este lunes de la apertura de la jornada en la Bolsa de Wall Street, donde hizo sonar la tradicional campana. Sin embargo, pese a su euforia, las acciones argentinas cayeron en Nueva York. El riesgo país se mantuvo en torno a los 1308 puntos básicos.

Javier Milei Bolsa de Nueva York 23 septiembre 2024 Milei visitó Wall Street este lunes. Presidencia de la Nación

En Wall Street, los ADRs que más cayeron fueron los de Banco Macri (-3,6%), Loma Negra (-3,32), YPF (-2,8%) , Pampa Energía (-2,7%) Edenor (-2,6%). Por su parte, el S&P Merval de la Bolsa de Buenos Aires retrocedió 2,3% ccon caídas notables en Loma Negra (-5%), Edenor (-4%) y Mirgor (-3,5%).