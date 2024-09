Javier Milei se volvió a reunir por tercera vez con Elon Musk: los detalles del encuentro

En la reunión, el presidente estuvo acompañado por su hermana y secretara general de presidencia, Karina Milei; el ministro de Economía, Luis Caputo; el embajador argentino en Estados Unidos, Gerardo Werthein y el jefe de asesores económicos Demian Reidel.

Desde el Gobierno informaron que el encuentro duró cerca de una hora y su resultado fue positivo. Según trascendió, Milei le explicó a a Musk los alcances del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) aprobado por el Congreso que generó un escenario para las inversiones internacionales.

El economista libertario también destacó como logró reducir la inflación en Argentina en los primeros 9 meses, las políticas económicas que tomó e indicó que el nuevo panorama favorece el clima de inversión.

Desde delegación presidencial, señalaron que el dueño de Tesla mostró "mucha atención e interés" y afirmó que Argentina presenta buenas posibilidades de inversión. Sin embargo, como en los dos encuentros anteriores, por el momento Musk no anunció ninguna inversión para el país. "El presidente no conversa de negocios en particular, él da el marco general. Vamos a trabajar y vincular a los interesados", expresaron desde le entorno del presidente.