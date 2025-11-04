Electrónica y ropa, lo más buscado en el Cyber Monday 2025: cómo encontrar las mega ofertas

El evento de venta online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) se extiende hasta el miércoles 5 de noviembre, con ofertas especiales y promociones con varias tarjetas y bancos.

Cyber Monday 2025 se extiende hasta el 5 de noviembre a las 23:59.

El Cyber Monday, evento de venta online organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que se extiende hasta el miércoles 5 de noviembre , continúa a plena marcha este martes, con Electro y Tecno, Indumentaria y Calzado y Viajes como las tres categorías más buscadas por los usuarios en procura de las mejores ofertas.

El sitio oficial registró un pico de tráfico a las 23 del lunes con 187.000 usuarios conectados, principalmente desde Buenos Aires, CABA, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Miguel de Tucumán , mientras que ya son más de 5 millones los acumulados desde el inicio del evento.

Una de las innovaciones que se mantiene en esta edición es Cybot, un agente de inteligencia artificial desarrollado para facilitar la navegación dentro del sitio . Alimentado por la información de las marcas participantes, permite a los usuarios buscar y filtrar ofertas según su medio de pago, categoría o marca, para optimizar la experiencia de compra y el acceso a las oportunidades más relevantes.

Además, este año se suma "Al toque" , una nueva sección que permite a los usuarios personalizar su experiencia dentro del sitio oficial, filtrando productos según sus intereses y accediendo a promociones en vivo, comparaciones de precios, envíos gratis y marcas destacadas.

"Desde CACE trabajamos para que la experiencia de los usuarios mejore en cada edición de Cyber Monday" , señaló Andrés Zaied , presidente de CACE. "La incorporación de herramientas de inteligencia artificial representa un salto cualitativo en la experiencia de búsqueda y en la manera en que los usuarios interactúan con las ofertas", añadió.

Cyber Monday: las categorías más buscadas

Electro y Tecno Indumentaria y Calzado Viajes Muebles, Hogar y Deco Salud y Belleza Deportes y Fitness Motos y Autos Bebés y Niños Super, Gastronomía y Bodegas Servicios y Varios

La cita se presenta como una oportunidad para los consumidores busquen renovar productos para el hogar, con una fuerte expectativa en la categoría de electrodomésticos. Cientos de tiendas adheridas a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) participarán, prometiendo importantes rebajas y opciones de financiación.

Especialistas en consumo recomiendan a los interesados ir más allá de las etiquetas de “descuento”: es fundamental monitorear los precios, modelos y especificaciones de los productos deseados con anticipación.

También se recomienda revisar el costo habitual de un artículo es esencial para discernir una verdadera oportunidad de una “oferta” superficial que no representa un ahorro significativo.

Consejos y recomendaciones para comprar

Registrarse en el sitio de CyberMonday antes de las 00 del 3 de noviembre para recibir las novedades.

Registrarse en los sitios de las empresas participantes para acelerar tu proceso de compra.

Por seguridad, acceder a las tiendas que participan del evento únicamente a través del sitio oficial.

Si encontrás un producto que es de tu interés, comprarlo en el momento. Si decidís volver más tarde probablemente se haya acabado.

Verificar con anterioridad el límite de tu tarjeta.

Analizar las distintas opciones de pago, los tiempos de entrega disponibles y las políticas de cambios.

Realizar el seguimiento de tu pedido con el código que la empresa te ha proporcionado.

En caso de algún inconveniente, comunicarse directamente con la empresa para que te ayuden a resolverlo.

Cyber Monday 2025: cómo comprar y evitar las estafas

Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2025 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento: