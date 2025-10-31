31 de octubre de 2025 Inicio
Cyber Monday 2025: cuáles son las ofertas más buscadas por los argentinos

Del 3 al 5 de noviembre, miles de usuarios podrán acceder a promociones, descuentos especiales y cuotas. Cerca del el 90% planea realizar compras personales durante el evento y también adelantar los regalos de fin de año. Conoce los detalles.

Por
En Cyber Monday 2025 se realizará del 3 al 5 noviembre con la participación de 900 empresas

En Cyber Monday 2025 se realizará del 3 al 5 noviembre con la participación de 900 empresas

Llega una nueva edición del Cyber Monday 2025 del 3 al 5 de noviembre, con las mejores promociones, descuentos especiales y cuotas. Conoce cuáles son las ofertas más buscadas por los argentinos para aprovechar al máximo esta nueva edición.

Los hinchas que viajen en subte tendrán extensión horaria.
La línea D del subte extenderá su servicio el domingo por el partido de River y Gimnasia

Según un informe de Google, el comportamiento de los argentinos, según los hábitos estudiados y las principales tendencias en el buscador, cerca del "90% consumidores están abiertos a comprar en Cyber Monday", mientras que el "50% ya está decidido a comprar, el 30% esperará las ofertas y los descuentos disponibles, y el 10% lo definirá en el momento"

Si bien la mayoría (90%) planea realizar compras personales, el 40% aprovechará también para comprar regalos para familiares y amigos, dada la cercanía de fin de año.

Cyber Monday

Cuáles son los puntos claves que los argentinos tienen en cuenta a la hora de comprar en el Cyber Monday

  • El precio es fundamental para validar la oferta durante el evento.
  • Las características del producto, especialmente relevantes en electrónica y electrohogar.
  • Las reseñas son esenciales para la Gen Z y significativas en los segmentos de moda, decoración y computadoras.
  • Las opciones de pago son decisivas en compras de mayor valor, sobre todo en hogar y viajes, donde en 2024 las billeteras electrónicas (41%) se consolidaron como el segundo medio de pago más usado en línea.
  • Calidad del producto y envío gratis.

¿Cuáles son las principales tendencias de búsqueda en Google?

  • “Microondas”
  • “Cama King”
  • “Laptops”
  • “Smart TV”
  • “Botas”
  • “Cocina”
  • “Sillones”
  • “Lavarropas”
  • “Playstation”

Desde Google explicaron que entre las categorías que generan mayor interés para el próximo Cyber Monday, ropa, accesorios, juguetes y viajes son las más atractivas para la Generación Z, Millennials y Generación X. Por su parte, cada grupo demográfico muestra preferencias específicas: la Gen Z y X muestran mayor afinidad con la categoría Ropa (54% y 40% respectivamente) y los Millennials con Calzado (44%). Además, la Generación Z también declaró que prioriza un mayor gasto en la categoría de Supermercado (54%).

Cyber Monday 2025: cuándo es y cuánto durará

Esta nueva edición del Cyber Monday 2025 comenzará el próximo lunes 3 y se extenderá hasta el martes 4 y miércoles 5 de noviembre, según el cronograma oficial de la CACE.

Durante esas 72 horas, los consumidores podrán acceder a miles de productos con rebajas exclusivas y beneficios bancarios. De igual modo, como sucede en los últimos años, muchas marcas suelen extender las promociones unos días más bajo la modalidad “Cyber Week”, permitiendo aprovechar los descuentos incluso después del evento principal.

Las principales categorías que participan son: Electro y Tecno; Viajes; Bebés y Niños; Salud y belleza; Deportes; Indumentaria; Muebles, Hogar y Deco; Super, Bodegas y Gastronomía; Autos y Motos; Varios y Servicios.

Cyber Monday

Cyber Monday 2025: las novedades en esta edición

Según informaron, para el Cyber Monday 2025 se incorporará la sección “Al toque”, que permitirá a los usuarios personalizar su experiencia en el sitio oficial, filtrar productos por intereses y ver promociones en vivo, comparaciones de precios, envíos gratis y marcas destacadas.

Además, estará Cybot, el bot conversacional desarrollado con inteligencia artificial, que asistirá a los usuarios en la búsqueda de productos y marcas, ofreciendo recomendaciones y una experiencia más ágil dentro del sitio.

Cyber Monday 2025: cómo comprar y evitar las estafas

Para poder acceder y ser parte del Cyber Monday 2025 los usuarios deberán ingresar al sitio oficial, donde encontrarán alrededor de 900 marcas adheridas. Desde la página oficial del evento se puede acceder directamente a las tiendas online verificadas, garantizando una experiencia de compra segura y transparente.

La CACE y organismos de defensa del consumidor recomiendan seguir una serie de medidas para evitar fraudes durante el evento:

  • Verificar siempre que el sitio web sea oficial (dominio “.com.ar”).
  • No compartir datos personales ni bancarios por canales no seguros.
  • Revisar las políticas de cambio y devolución antes de concretar la compra.
  • Comparar precios antes del evento para identificar verdaderas rebajas.
  • Usar medios de pago seguros.
  • Desconfiar de promociones recibidas por mensajes o correos no oficiales.
  • De esta manera, los usuarios pueden aprovechar al máximo el Cyber Monday 2025 sin exponerse a riesgos innecesarios.

