25 de octubre de 2025 Inicio
En Vivo

Bono de $70.000 de ANSES: chequeá si sos uno de los 3 grupos que pueden cobrarlo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficiarios que pueden acceder a este extra.

Por
Anses informó quiénes cobran el bono de $70.000.

Anses informó quiénes cobran el bono de $70.000.


Freepik
  • La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) informó que en noviembre, los jubilados de la mínima y titulares de la PUAM y PNC pueden acceder al bono de refuerzo de $70.000.
  • Además, los beneficiarios recibirán un aumento del 2,1% en todos los haberes.
  • El incremento corresponde al ajuste mensual establecido por la nueva fórmula de movilidad basada en la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC)
  • El extra completo lo cobran quienes cobran completo quienes cobran hasta $333.150.
Anses explicó a los jubilados cómo calcular su bono de refuerzo.
Te puede interesar:

Bono para jubilados de ANSES: cómo calcular cuánto me corresponde en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuáles son los beneficiarios que pueden acceder al bono de refuerzo de ingresos de $70.000. Se trata de una ayuda económica que se entrega con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los sectores sociales más vulnerables en un contexto de precios altos.

Jubilados Administración Nacional de la Seguridad Social
Los préstamos disponibles para jubilados y pensionados en el Banco Provincia ofrecen una flexibilidad notable

Los préstamos disponibles para jubilados y pensionados en el Banco Provincia ofrecen una flexibilidad notable

Quiénes pueden acceder al bono de $70.000 de ANSES

Cobran el bono de $70.000:

  • Jubilados del haber mínimo
  • Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC)
  • Beneficiarios de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM).

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES

La suba del 2,1%, derivada del índice de inflación de septiembre, elevará el monto de la jubilación mínima a $333.150,65.

El beneficio también se complementará con la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, que alcanza a los titulares con ingresos más bajos. De esta forma, quienes cobran la mínima percibirán un total de $403.150,65, una suma que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Anses confirmó si hay aumento en el Complemento Leche o no en noviembre.

Complemento Leche de ANSES: ¿hay aumento en noviembre 2025?

El refuerzo de $70.000 se aplica de forma proporcional según el monto del haber jubilatorio.

De cuánto es el bono de ANSES para jubilados que superan la mínima en octubre 2025

El beneficio alcanza a familias con uno, dos o más hijos y se otorga de forma automática.

El triple bono variable que pueden recibir los titulares de la AUH de ANSES en noviembre 2025

La PNC garantiza cobertura médica y acceso a la Tarjeta Alimentar para las familias beneficiarias.

ANSES paga $403.085 en noviembre 2025: quiénes pueden acceder

El Complemento Leche de Anses busca garantizar la nutrición infantil en hogares vulnerables.

El extra para la AUH de ANSES que aumenta en noviembre 2025

La ANSES comunicó el pago a los jubilados y pensionados y otros beneficios. 

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC y Desempleo, este viernes 24 de octubre

Rating Cero

Thiago Medina deberá operarse.

La delicada operación que deberá realizarse Thiago Medina para respirar por sus propios medios

Marlon Wayans consolidó su fama con películas como Scary Movie y ¿Y dónde están las rubias?

La impresionante transformación del actor de ¿Y dónde están las rubias? para el regreso de Scary Movie

play

Marcela Feudale: "Nunca hubo un nivel de cipayismo en sangre como el de hoy"

La Legislatura porteña declaró Huésped de Honor al reconocido músico y compositor británico.

Rod Stewart, sobre la Argentina: "Acá está el mejor público de todo el mundo, la tierra de Messi y Maradona"

La actriz  se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York.

"El sexo a la tercera edad se lo pasa genial": Georgina Barbarossa confesó cómo es la intimidad con un hombre 25 años menor

Cuando el exfutbolista y la cantante se casaron ya eran famosos.

Victoria Beckham rompió el silencio sobre las infidelidades de David Beckham: "Muchas cosas encima"

últimas noticias

Las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones sobre la Avenida General Paz 

Quién era la persona que murió en medio del temporal en el AMBA

Hace 20 minutos
Cuál es el ejercicio que recomiendan siempre los entrenadores.

Ni planchas ni abdominales: el ejercicio sencillo que es el favorito de los personal trainer

Hace 21 minutos
El look de Thiago Almada para una sesión de fotos.

No deja de lado la moda: Thiago Almada lución un look casual con aires vintage

Hace 24 minutos
Estos bodegones porteños tienen increíbles variedades de milanesa.

Los mejores 2 bodegones de Buenos Aires que se destacan por tener mucha variedad de milanesas

Hace 26 minutos
Mercurio se prepara para retrogradar en noviembre y ya comenzó a mostrar su influencia.

Mercurio retrógrado en noviembre 2025: los signos más afectados por su energía

Hace 27 minutos