Bono de $70.000 de ANSES: chequeá si sos uno de los 3 grupos que pueden cobrarlo en noviembre 2025

La Administración Nacional de la Seguridad Social explicó cuáles son los beneficiarios que pueden acceder a este extra.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) confirmó cuáles son los beneficiarios que pueden acceder al bono de refuerzo de ingresos de $70.000 . Se trata de una ayuda económica que se entrega con el objetivo de recomponer el poder adquisitivo de los sectores sociales más vulnerables en un contexto de precios altos.

Los préstamos disponibles para jubilados y pensionados en el Banco Provincia ofrecen una flexibilidad notable

De cuánto es la jubilación mínima de ANSES

La suba del 2,1%, derivada del índice de inflación de septiembre, elevará el monto de la jubilación mínima a $333.150,65.

El beneficio también se complementará con la continuidad del bono de refuerzo de $70.000, que alcanza a los titulares con ingresos más bajos. De esta forma, quienes cobran la mínima percibirán un total de $403.150,65, una suma que busca amortiguar el impacto de la inflación sobre el poder adquisitivo de los adultos mayores.