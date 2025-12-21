21 de diciembre de 2025 Inicio
Papá Noel felicitó a la Argentina por los nuevos F-16: el llamativo video que publicó la Fuerza Aérea

El video fue publicado en redes sociales tras el concierto de Navidad en el edificio Cóndor y se viralizó por su mensaje institucional y alusiones al reequipamiento militar.

A días de la celebración de navidad y las fiestas de fin de año, la Fuerza Aérea Argentina difundió un llamativo mensaje protagonizado por Papá Noel que rápidamente se viralizó en redes sociales.

El video fue publicado luego del concierto de Navidad realizado en el helipuerto del edificio Cóndor y formó parte de una acción institucional dirigida a la comunidad aeronáutica. “La Fuerza Aérea Argentina dio a conocer un saludo muy especial que, en esta oportunidad, compartimos con toda la gran familia aeronáutica”, señalaron desde la cuenta oficial.

En las imágenes, Papá Noel aparece a bordo de su trineo solicitando autorización para aterrizar y enviando un mensaje a los integrantes de la institución. “Quería desearles una muy feliz Navidad y felicitarlos por la incorporación de los nuevos F-16 para defender los cielos de la patria”, expresa el personaje.

El saludo también incluyó referencias al concierto navideño y un repaso de imágenes vinculadas a la actividad de la Fuerza Aérea. El mensaje cerró con un deseo de felices fiestas dirigido a la “familia aeronáutica”.

