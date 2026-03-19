El riesgo país volvió a subir y se consolidó por encima de los 600 puntos

Las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York cerraron la jornada con números positivos. Cuáles son las empresas que más ganaron y cuáles perdieron.

Los bonos en dólares volvieron a caer durante este jueves, por lo que el riesgo país subió nuevamente y llegó a consolidarse por encima de los 600 puntos. Por su parte, los ADRs y el S&P Merval avanzaron lentamente.

En cuanto al segmento de renta fija, las principales caídas se registaron en el Bonar 2041 (-1,9%), el Global 2041 (-0,7%) y Bonar 2035 (-0,5%). De esta manera, el riesgo país alcanzó los 641 puntos básicos.

Entre los principales motivos por la caída de los mercados se encuentra la crisis energética global producida por la guerra en Medio Oriente. Los precios de referencia del petróleo Brent superaron los u$s119 por barril después de que Irán atacó diferentes instalaciones, tras el bombardeo de Israel contra su yacimiento de gas de South Pars.

En la renta variable, el S&P Merval avanzó 2,8% a 2.768.681,47 puntos, mientras que medido en dólares escaló 3% a u$s1.885,95. Los papeles líderes que más subieron fueron Sociedad Comercial del Plata (+10,7%), BBVA (+6,2%) y Edenor (+5,9%).

Por último, las acciones argentinas en la bolsa de Nueva York cerraron la jornada con números positivos. En Wall Street, se destacaron las ganancias de BBVA (+6,4%), Edenor (+6%), YPF (+5,3%) y Grupo Supervielle (+4,8%). En el otro extremo, Corporación América, Loma Negra, Ternium y Mercadolibre, que cayeron 3%, 1,4%, 0,6% y 0,4%, respectivamente.

El Banco Central compró dólares, pero las reservas volvieron a caer: ya perdió u$s1.065 millones en la semana

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a sumar dólares como parte de su plan de acumulación de reservas, aunque las tenencias de la autoridad monetaria no paran de caer y ya cosechó la sexta baja consecutiva limitada por pagos de deuda, la caída de las cotizaciones de sus activos y salidas de depósitos en dólares: registró pérdidas en la semana por u$s1.065 millones. Este miércoles, adquirió divisas por u$s58 millones en su 51ª rueda con saldo positivo, y ya capitaliza u$s3.479 millones en el año, de los cuales u$s494 millones corresponden a marzo.

La entidad que lidera Santiago Bausili intervino tanto en el Mercado Libre de Cambios como en operaciones "en bloque", pactadas con empresas o provincias; sin embargo, las reservas brutas internacionales perforaron el piso de los u$s45.000 millones y se ubicaron en los u$s44.495 millones. La adquisición de este miércoles llevó el saldo acumulado en el año a superar los u$s3.000 millones, alcanzando el 35% de la meta anual de adquisición de divisas previstas para 2026.

La inédita racha compradora se da en el marco de proyecciones oficiales de adquisición de divisas para este 2026 en torno al rango de 10.000 a 17.000 millones de dólares, condicionado por la demanda de pesos y el ingreso de divisas.

La acumulación de reservas es una señal que esperaba el mercado, ya que, en el marco de la "Fase de Remonetización 2026", la autoridad monetaria preveía un proceso de compras diarias que se limitaba a una participación de hasta el 5% del volumen operado. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, remarcó que la compra de divisas estaría atada a la demanda de pesos y al ingreso de dólares.

El FMI y los bancos de inversión también venían reclamando una política cambiaria que permitiera robustecer las arcas del organismo estatal, como sucedió en los primeros dos meses del año, con el objetivo de consolidar la estabilidad macroeconómica y sentar bases más sólidas para el crecimiento.