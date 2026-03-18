18 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Señal de alerta: el riesgo país alcanzó máximos de tres meses y el Merval resistió con impulso de YPF

La curva soberana hard-dollar cayó en un contexto internacional de incertidumbre y el riesgo país alcanzó su nivel más alto desde diciembre. El fallo a favor de la petrolera estatal disparó sus acciones.

Por
Acciones de energía impulsan al Merval en una jornada de mal clima de negocios.

Acciones de energía impulsan al Merval en una jornada de mal clima de negocios.

Las acciones argentinas lograron resistir en el marco de un contexto internacional de aversión al riesgo: el S&P Merval en dólares extendió su rebote mientras que los ADRs cerraron mixtos en Estados Unidos, que se tiñó de rojo por el mal dato de inflación. En cuanto a la curva soberana hard-dollar, volvió a retroceder y arrastró al riesgo país a su nivel más alto desde diciembre.

Wall Street celebró el evento Argentina Week en sus pantallas.
Te puede interesar:

Repunte en Wall Street: YPF lideró las subas de las acciones argentinas y el riesgo país cedió

En ese contexto, el S&P Merval alcanzó las 2.693.891,16 unidades, con una suba de (+1,16%), mientras que medido en dólares avanzó un 1,2% a 1.835 puntos. El índice logró sostener un leve rebote pese a un contexto de caídas en varios papeles líderes. El impulso alcista estuvo motorizado principalmente por el sector energético, con fuerte protagonismo de YPF tras el fallo a favor del Gobierno.

Entre las acciones líderes, YPF fue la gran protagonista con un salto del 4,07%, consolidando el rebote del índice. También se destacaron Edenor (+3,09%), Loma Negra (+1,78%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,66%), en una rueda favorable para las energéticas. A su vez, Ternium avanzó 1,59%, Pampa Energía 1,42% y Aluar 1,31%, acompañando la tendencia positiva.

merval 18-3-2026

En el sector financiero, el desempeño fue más dispar. Grupo Galicia subió 0,98% y Supervielle 0,76%, mientras que BBVA cayó 0,31% y Banco Macro retrocedió 0,26%, reflejando cautela entre los inversores.

Entre las bajas, la más pronunciada fue la de Transener, que se desplomó 7,08%, seguida por IRSA (-1,64%), Telecom Argentina (-1,11%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,12%). También registraron caídas Comercial del Plata (-0,83%) y Mirgor (-0,79%).

En tanto, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron una jornada mayormente positiva, en línea con el rebote del mercado accionario, aunque con algunas caídas puntuales que marcaron la selectividad de los inversores.

Entre las subas, YPF lideró ampliamente con un avance del 3,59%, consolidándose como el principal motor del día. También se destacaron Edenor (+1,80%), Loma Negra (+1,69%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,64%), todas impulsadas por el buen desempeño del sector energético.

adrs 18-3-2026

En el segmento financiero, los papeles mostraron subas moderadas: Grupo Galicia ganó 1,13%, mientras que Supervielle avanzó 0,75%. Por su parte, Pampa Energía subió 1,12% y Cresud 0,79%, completando un panel con mayoría de números verdes.

En cuanto a la renta fija en dólares, la curva Hard-Dollar cayó 1% en un contexto internacional desafiante, de la mano del Global 2030 y Global 2035. Al mismo tiempo, el riesgo país subió 3,9% a 610 puntos.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La Justicia de EEUU aceptó el pedido de la Procuración argentina.

Juicio por YPF: la Justicia de EEUU suspendió todas las demandas hasta que se defina la cuestión de fondo

Pezeshkian aseguró que el ataque no beneficiará al enemigo.

Irán advirtió por "consecuencias incontrolables" tras el ataque a su infraestructura energética

Trump habló sobre Venezuela campeón en bésibol.

Venezuela le ganó a EEUU en el Clásico Mundial de baseball y Trump pidió anexar el país

Donald Trump publicó un mensaje en su cuenta de Truht Social. 

Trump, sobre el conflicto de Medio Oriente: "No necesitamos la ayuda de nadie"

Joe Kent publicó una carta en sus redes oficiales. 

Renunció el asesor de antiterrorismo de Trump tras asegurar que "Irán no representaba ninguna amenaza" para EEUU

El bombardeo fue en la embajada de EE.UU en Bagdad.

Irán volvió a bombardear la embajada de Estados Unidos en Bagdad

Rating Cero

Las amigas terminaron limando sus asperezas en público.
play

"Ahí la tenés a la traidora": Momi Giardina rompió todos los códigos con Sofi Martínez

¿Qué pasó entre las divas del pop?

Revelaron el motivo de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoesel y María Becerra

Emilia Mernes, peleada con todos.

Guerra de cantantes: el apagón que encabeza Tini Stoessel con otras famosas contra Emilia Mernes

La serie fue el lanzamiento oficial de Miley Cyrus como cantante.

Miley Cyrus volvió a ponerse la peluca de Hannah Montana y cantó The Climb

Fito Páez y Sofía Gala ya no se ocultan. 

Confirman que Fito Páez y Sofía Gala están de novios: "Se viene la noticia del año"

Existen nuevos rumores sobre la actual vida amorosa de Gimena Accardi

¿Pareja confirmada? Afirman que Gimena Accardi estaría en una relación tras su último viaje a España

últimas noticias

Las expensas subieron por encima de la inflación. 

Alerta en los consorcios: las expensas subieron más que la inflación y crece la morosidad

Hace 18 minutos
Acciones de energía impulsan al Merval en una jornada de mal clima de negocios.

Señal de alerta: el riesgo país alcanzó máximos de tres meses y el Merval resistió con impulso de YPF

Hace 33 minutos
Enterate qué depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 19 de marzo

Hace 39 minutos
play
Las amigas terminaron limando sus asperezas en público.

"Ahí la tenés a la traidora": Momi Giardina rompió todos los códigos con Sofi Martínez

Hace 46 minutos
¿Qué pasó entre las divas del pop?

Revelaron el motivo de la pelea entre Emilia Mernes, Tini Stoesel y María Becerra

Hace 1 hora