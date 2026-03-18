Señal de alerta: el riesgo país alcanzó máximos de tres meses y el Merval resistió con impulso de YPF

La curva soberana hard-dollar cayó en un contexto internacional de incertidumbre y el riesgo país alcanzó su nivel más alto desde diciembre. El fallo a favor de la petrolera estatal disparó sus acciones.

Acciones de energía impulsan al Merval en una jornada de mal clima de negocios.

Las acciones argentinas lograron resistir en el marco de un contexto internacional de aversión al riesgo: el S&P Merval en dólares extendió su rebote mientras que los ADRs cerraron mixtos en Estados Unidos, que se tiñó de rojo por el mal dato de inflación. En cuanto a la curva soberana hard-dollar, volvió a retroceder y arrastró al riesgo país a su nivel más alto desde diciembre.

Repunte en Wall Street: YPF lideró las subas de las acciones argentinas y el riesgo país cedió

En ese contexto, el S&P Merval alcanzó las 2.693.891,16 unidades, con una suba de (+1,16%), mientras que medido en dólares avanzó un 1,2% a 1.835 puntos. El índice logró sostener un leve rebote pese a un contexto de caídas en varios papeles líderes. El impulso alcista estuvo motorizado principalmente por el sector energético, con fuerte protagonismo de YPF tras el fallo a favor del Gobierno .

Entre las acciones líderes, YPF fue la gran protagonista con un salto del 4,07%, consolidando el rebote del índice. También se destacaron Edenor (+3,09%), Loma Negra (+1,78%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,66%), en una rueda favorable para las energéticas. A su vez, Ternium avanzó 1,59%, Pampa Energía 1,42% y Aluar 1,31%, acompañando la tendencia positiva.

En el sector financiero, el desempeño fue más dispar. Grupo Galicia subió 0,98% y Supervielle 0,76%, mientras que BBVA cayó 0,31% y Banco Macro retrocedió 0,26%, reflejando cautela entre los inversores.

Entre las bajas, la más pronunciada fue la de Transener, que se desplomó 7,08%, seguida por IRSA (-1,64%), Telecom Argentina (-1,11%) y Transportadora de Gas del Norte (-1,12%). También registraron caídas Comercial del Plata (-0,83%) y Mirgor (-0,79%).

En tanto, los ADRs de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cerraron una jornada mayormente positiva, en línea con el rebote del mercado accionario, aunque con algunas caídas puntuales que marcaron la selectividad de los inversores.

Entre las subas, YPF lideró ampliamente con un avance del 3,59%, consolidándose como el principal motor del día. También se destacaron Edenor (+1,80%), Loma Negra (+1,69%) y Transportadora de Gas del Sur (+1,64%), todas impulsadas por el buen desempeño del sector energético.

adrs 18-3-2026 @FalabellaCorsi

En el segmento financiero, los papeles mostraron subas moderadas: Grupo Galicia ganó 1,13%, mientras que Supervielle avanzó 0,75%. Por su parte, Pampa Energía subió 1,12% y Cresud 0,79%, completando un panel con mayoría de números verdes.

En cuanto a la renta fija en dólares, la curva Hard-Dollar cayó 1% en un contexto internacional desafiante, de la mano del Global 2030 y Global 2035. Al mismo tiempo, el riesgo país subió 3,9% a 610 puntos.