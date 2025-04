El programa de ANSES no tan conocido al que podés acceder en mayo 2025

A medida que las temperaturas comienzan a descender, uno de los beneficios menos difundidos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) cobra protagonismo: el Programa Hogar , un subsidio económico destinado a cubrir parte del costo de las garrafas de gas . Este aporte resulta fundamental para numerosas familias que no están conectadas a la red de gas natural y deben recurrir a este método para calefaccionarse o cocinar.

El beneficio, que contempla montos diferenciados según el tamaño del hogar y su ubicación, apunta a garantizar un acceso mínimo a la energía en contextos vulnerables. La asistencia económica es otorgada mensualmente por la Secretaría de Energía, con posibilidad de incrementos en casos específicos.

Hogar Anses Las regiones frías del país reciben refuerzos adicionales para la compra de garrafas. ANSES

Qué es el Programa Hogar de ANSES

El Programa Hogar consiste en un subsidio mensual para la compra de garrafas de 10, 12 o 15 kilos, dirigido a hogares que no están conectados a la red de gas natural. Está destinado principalmente a familias con ingresos bajos, con el objetivo de aliviar el gasto en energía doméstica en zonas donde no llega la distribución por red.

El monto básico es establecido por la Secretaría de Energía, y puede incluir adicionales durante los meses fríos, en hogares numerosos o en aquellos ubicados en zonas geográficas consideradas de bajas temperaturas.

Quiénes pueden acceder al Programa Hogar de ANSES

El subsidio está disponible para quienes no tengan acceso al gas por red, no hayan solicitado la Tarifa Social de Gas, y cuyos ingresos no superen los dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM). Este tope se eleva a tres SMVM si hay una persona con Certificado Único de Discapacidad (CUD) en el hogar.

En las provincias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego y el Partido de Patagones, el límite asciende a 2,8 SMVM, y a 4,2 SMVM si hay personas con discapacidad. Además, algunas zonas tienen derecho a recibir garrafas adicionales, según lo establecido en la Ley 27.637.

Programa Hogar de ANSES: monto de mayo 2025

El valor del subsidio varía según la época del año, la región geográfica y la cantidad de integrantes del grupo familiar. En mayo, se suman montos extra para quienes residen en zonas frías o cuentan con más de cinco integrantes en el hogar. Sin embargo, aún no se han especificado los montos exactos.

Programa Hogar de ANSES El monto del beneficio varía según la cantidad de integrantes y la ubicación del hogar. ANSES

Estas regiones incluyen localidades de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, La Pampa, Mendoza, Córdoba, Tucumán, entre otras. Todos los adicionales buscan garantizar un abastecimiento energético mínimo en contextos climáticos más exigentes.