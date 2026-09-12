"Mates, cartas y partidos de fútbol": Francisco Cerúndolo reveló la intimidad del equipo de Copa Davis

El tenista mejor clasificado para Argentina fue convocado por Javier Frana para disputar la serie del Grupo Mundial I contra Turquía y explicó cómo se llevan los jugadores y qué hacen afuera de la cancha. Además, el capitán explicó qué es lo más importante a nivel colectivo.

El equipo argentino de Copa Davis hizo la presentación a pocas horas de viajar a Neuquén para enfrentar a Turquía por un lugar en las Qualifiers 2027. Francisco Cerúndolo, el mejor singlista argentino, habló sobre lo que se siente jugar con la bandera nacional, pero también se animó a contar la intimidad. Además, Javier Frana reflexionó sobre lo colectivo.

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El equipo convocado por el capitán no solo incluye a Fran, sino también a Thiago Tirante y Mariano Navone , quienes fueron noticias por su gran paso en Cincinnati y US Open, pero además están Andrés Molteni y Guido Andreozzi , quien no estuvo en la presentación porque estuvo en US Open hasta últimas instancias.

La cita será en el Estadio Ruca Che en Neuquén y, en conferencia de prensa, hablaron sobre las exigencias y la presión de ser candidatos: “En la Copa Davis, el ranking pasa a un segundo plano porque se trata de una competencia donde no hay lógicas y cualquier rival puede dar una sorpresa. La clave está en enfocar el 100% de la energía en el rendimiento personal y mantener la guardia alta con el máximo respeto profesional”.

Mientras que, también delante de todos los presentes, Cerúndolo, el mejor argentino clasificado, expresó: “ La Copa Davis es un torneo aparte. Jugamos por nuestro país, nos da una energía y una motivación diferente, no jugás solo vos ”.

Cerúndolo, y la intimidad del equipo al margen de lo deportivo

El tenista explicó cómo será el viaje para la Patagonia y cómo se dividen las habitaciones: “Vamos todos juntos, viajamos todos juntos. Los jugadores dormimos todos separados en una habitación cada uno y después compartimos todo el día juntos. Almorzamos, cenamos ahí y organizamos los horarios de entrenamiento”.

Cerúndolo es el mejor argentino clasificado. Redes sociales

“De eso se trata también, de compartir momentos fuera de la cancha, tomar unos mates, jugar a un juego de mesa, las cartas, charlar o ver algún partido de fútbol, fuera de la cancha es lo que más suma. Lo que te queda en los recuerdos. Más allá de competir, el día a día fuera de la cancha es lo que más te queda en los recuerdos y lo que se vive fuera de la cancha, suma adentro”, indicó a C5N.com

Javier Frana y la importancia del equipo humano más allá de lo deportivo

El capitán de la Copa Davis contó: “Yo viví equipos que no tuvieron las mejores convivencias y para mí es una revancha darles a ellos una experiencia distinta. Si tuviese que volver a jugar no volvería a jugar algunas series que sí se han ganado, pero que no se han tenido una buena convivencia, pero sí volvería a jugar esas series donde esos resultados no fueron positivos, pero sí fue una buena convivencia".

"No solamente el objetivo es deportivo, sino que cuando miren para atrás lo puedan ver con lo que te llena el alma, no tiene que ver el score, los resultados ni la vitrina”, concluyó.