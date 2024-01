El Gobierno se desentiende de la inflación a la espera del dato de diciembre

En orden de explicar la posible cifra que pudiera conocerse esta tarde, el portavoz indicó: "Estábamos y estamos en riesgo de derivar de una hiperinflación. La dinámica inflacionaria hizo que la primera semana fuera del 1% diario para subir a un 1,2% diario la segunda. Cuando uno hacía el cálculo de inflación estabas en 45% para diciembre".

Adorni conferencia 9 enero 2023.jpg

Desde la conferencia de prensa que brindó en Casa Rosada, Adorni agregó: "Lo que estamos haciendo es no barrer debajo de la alfombra, no ocultar datos como no hacía del gobierno anterior":

"A la infinidad de precios reprimidos se sumó el famoso "plan platita", que derivó en diciembre y los próximos meses en una inflación impredecible. No debería ni aclararlo pero es válido repetirlo", concluyó.

Primer dato de la inflación para Milei: en diciembre, el IPC en la Ciudad de Buenos Aires trepó al 21,1%

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de la Ciudad de Buenos Aires trepó un 21,1% en diciembre de 2023, impulsado principalmente por las subas en Transporte y en Alimentos y bebidas no alcohólicas, en lo que representa el primer dato de la inflación durante el gobierno de Javier Milei.

De esta manera, la variación interanual llegó al 198,4%, según informó la Dirección General de Estadística y Censos porteña. Otros rubros que influyeron en el incremento fueron Restaurantes y hoteles; Vivienda, agua, electricidad y gas; Salud, y Equipamiento y mantenimiento del hogar.

Alimentos

Inflación en CABA: cuáles fueron los rubros que más subieron en diciembre

Dentro de los 13 rubros que mide el IPC, seis de ellos explicaron en conjunto el 75,2% del alza del Nivel General de los precios en el mes de diciembre.