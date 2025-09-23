Cuál es el monto máximo de las transferencias que controla ARCA en octubre 2025 Es fundamental estar informado sobre estos límites y mantener la documentación adecuada para garantizar operaciones financieras. Por







Conocé la cantidad de dinero que podés transferir sin que ARCA investigue los orígenes del dinero

A partir de octubre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará nuevos límites para las transferencias bancarias y operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, con el objetivo de fortalecer el control fiscal y prevenir actividades ilícitas.

Este ajuste responde a una actualización semestral automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme a lo establecido en la Resolución General 5512/2024. Es importante destacar que, al superar estos montos, se activarán alertas que podrían derivar en un análisis más exhaustivo por parte de ARCA.

Qué transferencias controla ARCA en octubre 2025

A partir del 1° de junio, entraron en vigor nuevos umbrales para la solicitud de información en distintas operaciones financieras, y se mantendrán durante los próximos meses:

Transferencias o acreditaciones: se requerirá información a partir de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, frente a los $2.000.000 previos para personas físicas.

Extracciones en efectivo: el límite sube a $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas, cuando antes se informaba cualquier monto.

Saldos bancarios a fin de mes: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, comparado con $1.000.000 anteriormente.

Plazos fijos: el umbral pasa a $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, antes de $1.000.000.

Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Compras de consumidor final: se pueden realizar hasta $10.000.000 sin requerir información adicional, frente a los límites anteriores de $250.000 en efectivo y $400.000 por otros medios.

Pagos: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.