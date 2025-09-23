Cuál es el monto máximo de las transferencias que controla ARCA en octubre 2025

A partir de octubre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará nuevos límites para las transferencias bancarias y operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, con el objetivo de fortalecer el control fiscal y prevenir actividades ilícitas.
Este ajuste responde a una actualización semestral automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme a lo establecido en la Resolución General 5512/2024. Es importante destacar que, al superar estos montos, se activarán alertas que podrían derivar en un análisis más exhaustivo por parte de ARCA.
A partir del 1° de junio, entraron en vigor nuevos umbrales para la solicitud de información en distintas operaciones financieras, y se mantendrán durante los próximos meses:
Cómo evitar errores en las transferencias según ARCA
Aunque las transferencias entre cuentas propias son habituales, ciertas prácticas pueden activar alertas en el sistema de control de ARCA. Para prevenir bloqueos o inspecciones, es recomendable tener en cuenta lo siguiente:
Responder a los requerimientos del banco o fintech: si una entidad solicita justificación de una operación, es crucial entregar la documentación en tiempo y forma. Ignorar estas solicitudes puede derivar en un ROS (reporte de operación sospechosa) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).
Contar con respaldo del origen de los fondos: disponer de comprobantes que acrediten ingresos y transacciones es fundamental. La falta de documentación ante un requerimiento de ARCA o del banco puede traer consecuencias que van desde apercibimientos hasta multas o acciones legales.
No superar los montos establecidos sin justificación: aunque los bancos hayan ampliado los límites operativos, es importante respetar las restricciones de cada entidad para evitar auditorías o bloqueos de cuentas.
Evitar movimientos financieros irregulares: fraccionar transferencias para evadir controles puede generar sospechas y llevar a un análisis más exhaustivo por parte del organismo fiscal.