Cuál es el monto máximo de las transferencias que controla ARCA en octubre 2025

Es fundamental estar informado sobre estos límites y mantener la documentación adecuada para garantizar operaciones financieras.

Conocé la cantidad de dinero que podés transferir sin que ARCA investigue los orígenes del dinero

A partir de octubre de 2025, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) implementará nuevos límites para las transferencias bancarias y operaciones realizadas a través de billeteras virtuales, con el objetivo de fortalecer el control fiscal y prevenir actividades ilícitas.

Este ajuste responde a una actualización semestral automática basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), conforme a lo establecido en la Resolución General 5512/2024. Es importante destacar que, al superar estos montos, se activarán alertas que podrían derivar en un análisis más exhaustivo por parte de ARCA.

Qué transferencias controla ARCA en octubre 2025

Qué contribuyentes de ARCA no pueden utilizar transferencias ni tarjetas de crédito.

A partir del 1° de junio, entraron en vigor nuevos umbrales para la solicitud de información en distintas operaciones financieras, y se mantendrán durante los próximos meses:

  • Transferencias o acreditaciones: se requerirá información a partir de $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, frente a los $2.000.000 previos para personas físicas.

  • Extracciones en efectivo: el límite sube a $10.000.000 tanto para personas físicas como jurídicas, cuando antes se informaba cualquier monto.

  • Saldos bancarios a fin de mes: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, comparado con $1.000.000 anteriormente.

  • Plazos fijos: el umbral pasa a $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas, antes de $1.000.000.

  • Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales: $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

  • Tenencias en sociedades de bolsa: $100.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

  • Compras de consumidor final: se pueden realizar hasta $10.000.000 sin requerir información adicional, frente a los límites anteriores de $250.000 en efectivo y $400.000 por otros medios.

  • Pagos: se elevan a $50.000.000 para personas físicas y $30.000.000 para personas jurídicas.

Cómo evitar errores en las transferencias según ARCA

Aunque las transferencias entre cuentas propias son habituales, ciertas prácticas pueden activar alertas en el sistema de control de ARCA. Para prevenir bloqueos o inspecciones, es recomendable tener en cuenta lo siguiente:

  • Responder a los requerimientos del banco o fintech: si una entidad solicita justificación de una operación, es crucial entregar la documentación en tiempo y forma. Ignorar estas solicitudes puede derivar en un ROS (reporte de operación sospechosa) ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

  • Contar con respaldo del origen de los fondos: disponer de comprobantes que acrediten ingresos y transacciones es fundamental. La falta de documentación ante un requerimiento de ARCA o del banco puede traer consecuencias que van desde apercibimientos hasta multas o acciones legales.

  • No superar los montos establecidos sin justificación: aunque los bancos hayan ampliado los límites operativos, es importante respetar las restricciones de cada entidad para evitar auditorías o bloqueos de cuentas.

  • Evitar movimientos financieros irregulares: fraccionar transferencias para evadir controles puede generar sospechas y llevar a un análisis más exhaustivo por parte del organismo fiscal.

