El Gobierno extiende el programa Precios Justos: hasta cuándo

"Es cierto que los precios siguen aumentando; no estamos conformes con el dato de 5,1% en diciembre y no se puede tapar el sol con las manos. Tuvimos una inflación del 94% y es algo que nos preocupa y ocupa. La solución no es mágica", sostuvo el secretario de Comercio, Matías Tombolini.

Precios Justos fue lanzado el pasado 11 de noviembre. La iniciativa congeló los precios de cerca de 2.000 productos que forman parte de la canasta básica en los rubros alimentos, bebidas, lácteos, higiene personal y limpieza. Participan más de 100 empresas que representan el 86% del consumo masivo en Argentina.

Cómo acceder a Precios Justos en los destinos turísticos

Mientras miles de argentinos se movilizan a los principales centros turísticos para disfrutar de las vacaciones, en el Gobierno trabajan para que el programa de Precios Justos mantenga presencia en los diferentes destinos de todo el país.

Para buscar los locales adheridos, la recomendación es que los consumidores ingresen a la app de Precios Justos y buscar por localidad. "Vas a ver que siempre vas a tener un local con Precios Justos cerca", dicen desde la Secretaría de Comercio.

Precios Justos

Con más de 2.000 productos a precio fijo y 30.000 con tope mensual de aumento, el programa tiene presencia en supermercados de todo el país con buena aceptación de los consumidores, lo que se refleja en miles de descargas de la aplicación.