IR A
IR A

Cuál es la trama de El último gigante, la película estreno de Netflix con Oscar Martínez

El último gigante se estrenó en Netflix este 1° de abril y propone un reencuentro entre padre e hijo. La película, dirigida por Marcos Carnevale, fue filmada en Misiones y dura 101 minutos.

El último gigante llegó a Netflix el 1° de abril.

El último gigante llegó a Netflix el 1° de abril.

El último gigante llegó a Netflix el 1° de abril y cuenta cómo Julián, interpretado por Oscar Martínez, busca recomponer la relación con Boris, su hijo (Matías Mayer), tras casi tres décadas de abandono, en una historia sobre el perdón, la incomunicación y las heridas que no siempre cicatrizan.

Esta película, disponible en Netflix, está encantando a todo el público
Te puede interesar:

Cuál es la película sobre la pre adolescencia que llegó a Netflix y emociona sin tener golpes bajos

El último gigante fue escrita y dirigida por Marcos Carnevale y producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films. El elenco principal reúne a Oscar Martínez, Matías Mayer e Inés Estévez, y suma a Silvia Kutika, Luis Luque, Alexia Moyano y Yoyi Francella.

Parte del rodaje se hizo en Misiones, con ambientes selváticos y las Cataratas del Iguazú como escenario; Martínez señaló que el cauce del agua funciona como un signo poético en la historia. La película tiene una duración de 101 minutos y combina momentos de drama clásico con pasajes de tono más oscuro.

Sinopsis de El último gigante, la película estreno de Netflix

La trama sigue a Boris, un guía turístico cuya rutina se altera cuando su padre reaparece gravemente enfermo y quiere recuperar el tiempo perdido. El arco del personaje de Julián gira en torno al deseo de redimirse y a la búsqueda del perdón, y la narración explora el enojo y la frustración acumulados por la ausencia paterna.

Según la descripción del filme, la historia no romantiza el reencuentro: atraviesa la incomunicación, el rechazo y muestra que las heridas a veces quedan con cicatrices; en un pasaje, el padre acepta incluso la afrenta física de su hijo y lo interpreta como una respuesta legítima. Desde su experiencia personal, Oscar Martínez vinculó el material con recuerdos familiares y el trabajo sobre el perdón.

“A mi padre lo venero, pero tuve muchos desencuentros con él”, dijo Oscar Martínez, actor, dramaturgo y director. El intérprete describió además los últimos días de su padre y relató frases que marcaron ese tramo final: “Decile a tu hermano que no quiero más” y “no puedo tener un solo día más de felicidad”. Contó que la familia acordó mantener paliativos y no reanimarlo para no prolongar la agonía.

el ultimo gigante

Tráiler de El último gigante

Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix

Reparto de El último gigante

El último gigante fue escrita y dirigida por Marcos Carnevale y producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films. El elenco principal reúne a Oscar Martínez, Matías Mayer e Inés Estévez, y suma a Silvia Kutika, Luis Luque, Alexia Moyano y Yoyi Francella.

ultimo gigante
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Acompañada por la joven oficial Fatima (Janki Bodiwala), la protagonista sigue el rastro de los cabecillas hasta Sri Lanka, donde se produce el enfrentamiento fina
play

Esta historia de Netflix alcanzó a ser una trilogía y su última película es furor: de cuál se trata

lo nuevo en netflix: asi es ¿estas ahi, dios? soy yo, margaret, la pelicula estreno del momento
play

Lo nuevo en Netflix: así es ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret, la película estreno del momento

Al reparto se suman nombres como: Jung Yoo-jin, Lee Shin-ki, Robert Maaser, Kang Ha-kyung y Lee Jun-young, quienes completan el cuadro de agentes, criminales y figuras diplomáticas que mueven los hilos de la historia.
play

De qué se trata Inthum, la película de espías que llegó a Netflix y es de lo más visto

Esta es la emocionante película con Oscar Martínez que llegó a Netflix y es furor.
play

Esta es la emocionante película con Oscar Martínez que llegó a Netflix y es furor: cómo se llama

Una de esas joyas que circulan de boca en boca antes de convertirse en recomendación constante del algoritmo.
play

Esta serie de Netflix tiene solo 8 capítulos y está causando sorpresa en todos los usuarios: cómo se llama

Una red de narcotráfico, trata de mujeres y corrupción diplomática los empuja hacia un mismo objetivo.
play

Esta película a pura acción y espionaje surcoreano está sorprendiendo a todos en Netflix: cómo se llama

últimas noticias

Luis Caputo, ministro de Economía.

Caputo justificó los créditos hipotecarios del Banco Nación otorgados a funcionarios del Gobierno: "No hay nada ilegal"

Hace 25 minutos
La media de edad se sitúa en los 36 años y destaca una presencia femenina superior al 30%.

Ya son más de un millón las personas que trabajan como delivery o choferes de aplicación en Argentina

Hace 28 minutos
Escuela Mariano Moreno en San Cristóbal, Santa Fe.

Santa Fe: cómo es el protocolo para que la escuela de San Cristóbal retome las clases tras el ataque a tiros

Hace 37 minutos
El ministro de Economía, Luis Caputo, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Caputo defendió a Adorni en medio del escándalo: "Opino bárbaro de él"

Hace 1 hora
Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Maduro publicó un mensaje desde la cárcel y pidió "unidad, diálogo, reconciliación y paz"

Hace 1 hora