Cuál es la trama de El último gigante, la película estreno de Netflix con Oscar Martínez El último gigante se estrenó en Netflix este 1° de abril y propone un reencuentro entre padre e hijo. La película, dirigida por Marcos Carnevale, fue filmada en Misiones y dura 101 minutos. + Seguir en







El último gigante llegó a Netflix el 1° de abril.

El último gigante llegó a Netflix el 1° de abril y cuenta cómo Julián, interpretado por Oscar Martínez, busca recomponer la relación con Boris, su hijo (Matías Mayer), tras casi tres décadas de abandono, en una historia sobre el perdón, la incomunicación y las heridas que no siempre cicatrizan.

El último gigante fue escrita y dirigida por Marcos Carnevale y producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films. El elenco principal reúne a Oscar Martínez, Matías Mayer e Inés Estévez, y suma a Silvia Kutika, Luis Luque, Alexia Moyano y Yoyi Francella.

Parte del rodaje se hizo en Misiones, con ambientes selváticos y las Cataratas del Iguazú como escenario; Martínez señaló que el cauce del agua funciona como un signo poético en la historia. La película tiene una duración de 101 minutos y combina momentos de drama clásico con pasajes de tono más oscuro.

Sinopsis de El último gigante, la película estreno de Netflix La trama sigue a Boris, un guía turístico cuya rutina se altera cuando su padre reaparece gravemente enfermo y quiere recuperar el tiempo perdido. El arco del personaje de Julián gira en torno al deseo de redimirse y a la búsqueda del perdón, y la narración explora el enojo y la frustración acumulados por la ausencia paterna.

Según la descripción del filme, la historia no romantiza el reencuentro: atraviesa la incomunicación, el rechazo y muestra que las heridas a veces quedan con cicatrices; en un pasaje, el padre acepta incluso la afrenta física de su hijo y lo interpreta como una respuesta legítima. Desde su experiencia personal, Oscar Martínez vinculó el material con recuerdos familiares y el trabajo sobre el perdón.

“A mi padre lo venero, pero tuve muchos desencuentros con él”, dijo Oscar Martínez, actor, dramaturgo y director. El intérprete describió además los últimos días de su padre y relató frases que marcaron ese tramo final: “Decile a tu hermano que no quiero más” y “no puedo tener un solo día más de felicidad”. Contó que la familia acordó mantener paliativos y no reanimarlo para no prolongar la agonía. el ultimo gigante Tráiler de El último gigante Embed - El último gigante | Tráiler oficial | Netflix Reparto de El último gigante El último gigante fue escrita y dirigida por Marcos Carnevale y producida por Leyenda Films y Kuarzo International Films. El elenco principal reúne a Oscar Martínez, Matías Mayer e Inés Estévez, y suma a Silvia Kutika, Luis Luque, Alexia Moyano y Yoyi Francella. ultimo gigante