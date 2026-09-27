27 de septiembre de 2026 Inicio
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Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, Pago Único, Asignaciones Familiares de PNC, Desempleo Plan 1, este lunes 28 de septiembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

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El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

El organismo detalló quienes son los beneficiarios que percibirán sus montos según su DNI.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este lunes 28 de septiembre de 2026 con respecto a las jubilaciones y pensiones que no superen el haber mínimo, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas y Desempleo Plan 1.

Tras el aumento, este es el monto que recibirá AUH de ANSES en octubre de 2026.
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ANSES: Jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo

El organismo previsional informó que este lunes 28 de septiembre podrán cobrar los titulares de jubilaciones y pensiones que superen el haber mínimo y tengan DNI terminados entre 8 y 9 de acuerdo con el cronograma establecido para este mes.

ANSES: Asignaciones de pago único

Los titulares de las Asignaciones de Pago Único por Matrimonio, Adopción y Nacimiento de la primera quincena pueden percibir sus prestaciones hasta el 9 de octubre, sin distinción según la terminación del DNI.

ANSES: Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las personas que reciben Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas tienen una ventana de pago más extensa. Para septiembre, Anses estableció que pueden percibir estos montos todas las terminaciones de DNI hasta el 9 de octubre, por lo que también podrán acceder al pago durante esta jornada.

ANSES: Desempleo Plan 1

ANSES confirmó las fechas de cobro para trabajadores y trabajadoras que acceden a la Prestación por Desempleo Plan 1 con documentos terminados en 8 y 9.

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