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Video: Ca7triel y Paco Amoroso lanzaron la canción que estará en el GTA VI

Los artistas, que habían anticipado su participación en el esperado videojuego de Rocskstar Games con un posteo en sus redes sociales, publicaron este jueves junto al DJ Fred Again... y la cantante PinkPantheress el tema que formará parte del soundtrack. Se podrá jugar a partir del 19 de noviembre en la PlayStation 5 y en las Xbox Series.

Video: Ca7triel y Paco Amoroso lanzaron la canción que estará en el GTA VI

La compañía y desarrolladora de juegos Rockstar Games confirmó la banda de sonido para la próxima edición del video juego GTA 6, entre ellos los argentinos Ca7triel y Paco Amoroso. El soundtrack incluye a más de 34 temas originales y el videojuego se podrá adquirir a partir del 19 de noviembre en la PlayStation 5 y en las Xbox Series.

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La música que sonará en las radios de Vice City estará a cargo de varios artistas reconocidos mundialmente, desafiando los géneros. Desde la página oficial de Rockstar Games compartió un posteo con la noticia sobre el lanzamiento de "Grand Theft Auto VI: The Album" el próximo 19 de noviembre.

"Con 34 pistas originales que capturan la energía eléctrica de Vice City y Leonida, de un elenco de artistas que desafía géneros. Escucha los primeros seis sencillos hoy, y preordena en vinilo y CD", sentenciaron.

Por su parte de la cuenta oficial de Ca7triel y Paco Amoroso compartieron la imagen de portada del álbum con la leyenda "GTA NUESTRO JUEGO FAVORITO". Los artistas vienen de recibir 7 nominaciones a los Latin Grammy 2026.

Cuáles son las primeras 6 canciones del soundtrack del GTA VI

  • Yung Lean - Eso es todo (con Future y Metro Boomin)
  • Travis Scott - RHYNO (producido por Guy-Manuel de Homem-Christo)
  • CA7RIEL & Paco Amoroso, PinkPantheress, Fred otra vez..., & Etienne de Crécy - Sexy Magic
  • Morgan Wallen - Lo último que necesitas
  • Rauw Alejandro - Macacoa 2000
  • Keith Richards - Luces brillantes, gran ciudad

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