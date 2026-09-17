Video: Ca7triel y Paco Amoroso lanzaron la canción que estará en el GTA VI

La compañía y desarrolladora de juegos Rockstar Games confirmó la banda de sonido para la próxima edición del video juego GTA 6, entre ellos los argentinos Ca7triel y Paco Amoroso. El soundtrack incluye a más de 34 temas originales y el videojuego se podrá adquirir a partir del 19 de noviembre en la PlayStation 5 y en las Xbox Series.
La música que sonará en las radios de Vice City estará a cargo de varios artistas reconocidos mundialmente, desafiando los géneros. Desde la página oficial de Rockstar Games compartió un posteo con la noticia sobre el lanzamiento de "Grand Theft Auto VI: The Album" el próximo 19 de noviembre.
"Con 34 pistas originales que capturan la energía eléctrica de Vice City y Leonida, de un elenco de artistas que desafía géneros. Escucha los primeros seis sencillos hoy, y preordena en vinilo y CD", sentenciaron.
Por su parte de la cuenta oficial de Ca7triel y Paco Amoroso compartieron la imagen de portada del álbum con la leyenda "GTA NUESTRO JUEGO FAVORITO". Los artistas vienen de recibir 7 nominaciones a los Latin Grammy 2026.